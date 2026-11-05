Bandera a cuadros para Maia Reficco que viajó a Brasil para reencontrarse con Franco Colapinto

Las vueltas en las pistas de la F1 pueden ser peligrosas, pero las vueltas del corazón en el mundo del espectáculo suelen ser impredecibles.

Así, cuando todo indicaba que el romance entre Maia Reficco y el piloto de Fórmula 1 Franco Colapinto era tema del pasado, una información revelada por Pochi de Gossipeame encendió las alarmas de una inminente segunda oportunidad para la pareja.

"Hay una pareja que vuelve a creer en el amor, es una reconciliación bomba. Ayer nos llegaron imágenes de ella viajando a San Pablo, donde el fin de semana será el Gran Premio de Fórmula 1. La vieron subiéndose a un avión con ese destino", lanzó sin rodeos la panelista, desatando el asombro del equipo.

Entonces, analizando el entramado de la relación, se argumentó: "Ellos se habían separado, vuelto y separado. Se siguen siguiendo en redes, que no es un detalle menor. Creo que el problema de ellos es que tienen agendas muy ocupadas. En la Fórmula 1 gusta mucho el tema de las parejitas; me parece que estar en una relación así con una actriz internacional le suma un montón".

Sin dudas, la primicia tomó por sorpresa al entorno del espectáculo, principalmente por las recientes y categóricas declaraciones de Reficco. Pocas semanas atrás, la cantante y actriz había roto el silencio para oficializar la ruptura, atribuyendo el distanciamiento al desgaste de las distancias internacionales.

"Yo estoy muy bien, Fran y yo no estamos más juntos. Pero la mejor, le deseo lo mejor. Lo quiero mucho, así que todo bien. Vivimos vidas muy complicadas, estamos muy lejos. Es muy difícil", había explicado Maia en su momento, reconociendo además el estrés mediático que la llevó a dar de baja su cuenta de X para proteger su salud mental.

Recordemos que, en aquella misma reaparición, la artista se había mostrado firme respecto a dar vuelta la página de la historia iniciada en mayo: "Franco es una persona que amé mucho y la mejor. No creo dejar la puerta abierta para un futuro con él".

Pero ahora los hechos parecen haber torcido la contundencia de sus palabras.