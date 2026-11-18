La actriz apuntó contra los contenidos de la televisión actual, pidió “basta de copiar” y fue específica sobre el nuevo formato “Bailando con las estrellas”, que será conducido por Santiago del Moro en Telefe: “Ya se hizo”, disparó en referencia a “Bailando por un sueño”.

“Ya se hizo, siempre copiando, siempre buscando el negocio. Basta de copiar al otro y hacer lo mismo”, afirmó Guevara.

En este sentido, la actriz sostuvo que no extraña ser parte del circuito televisivo y los medios. Sin embargo, reveló que “a veces sí” anhela su participación sobre los escenarios, “pero la televisión no porque están haciendo siempre lo mismo y yo quiero ver cosas nuevas”.

Sobre el programa que conducirá Santiago del Moro, Guevara apuntó: “Los humanos somos seres creativos, ¿Por qué no usar ese don? Marcelo fue el primero que lo hizo (...) A mí me gustaría que hiciera cosas nuevas”.