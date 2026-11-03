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"Batichoque": accidente en el set de grabación de la película “The Batman Part II” obligó a suspender el rodaje 

Por Redacción

Un accidente en el set de grabación de la película “The Batman Part II” obligó a suspender de manera temporal el rodaje en la ciudad de Leavesden, Reino Unido, cuando el Batimóvil atropelló a un actor, que tras el episodio recibió atención médica en un hospital y atraviesa sin mayores contratiempos la recuperación en su domicilio particular.

Así, una fuente de la producción a cargo de la compañía Warner Bross describió lo sucedido: “La gente en el set dijo que el Batimóvil había atropellado a alguien. El rodaje se interrumpió después del accidente. Estas películas de acción siempre implican cierto nivel de riesgo, y este accidente fue un recordatorio de eso”.

Por su parte, la segunda parte de la saga atraviesa un cambio en la dirección debido a que director Matt Reeves debió apartarse temporalmente del proyecto por razones personales, según se informó a principios de mes; y su lugar es ocupado por Steven Soderbergh.

Uno de los integrantes de los actores que se refirió a esta modificación fue nada menos que, Pattinson, el protagonista y quien volverá a interpretar el mítico personaje de DC: “Estoy muy contento de que haya venido a ayudar a Matt. Es increíblemente generoso de su parte, y lo hace de la manera más amable. Es completamente desinteresado. Matt había puesto muchísimo trabajo en el guion y estamos casi terminando”.

En tanto, la producción retomó actividades en el mismo complejo tras la pausa. Matt Reeves se apartó por motivos personales y Steven Soderbergh asumió la dirección.

Por último, la fecha de estreno se mantiene para el 18 de febrero de 2028.

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