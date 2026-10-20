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Espectáculos

Beethoven, Grieg y Kalinnikov, en un nuevo concierto en el Argentino

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Por Redacción

El Ciclo Anual de Conciertos del Teatro Argentino tendrá una nueva entrega este domingo a las 17 en la sala Alberto Ginastera con un programa integrado por obras de Beethoven, Grieg y Kalinnikov.

Con Luciano Falcón como director invitado, la Orquesta Estable interpretará la Obertura “Coriolano”, Op. 62, de Ludwig van Beethoven; la Suite Nº 1 de “Peer Gynt”, Op. 46, de Edvard Grieg y la Sinfonía Nº 1, en sol menor, de Vasily Kalinnikov.

Las entradas gratuitas, con reserva online, se podrán obtener a partir del viernes, desde las 12, a través de la página web del Teatro Argentino.

Los mayores de 65 años y las personas con discapacidad tendrán además la opción de reservar tickets de forma presencial, mediante un cupo de entradas destinadas a tal fin, acercándose el mismo viernes, de 12 a 18, a la boletería del Teatro y presentando su DNI o el Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Se recomienda llegar con anticipación, ya que las reservas pierden validez 20 minutos antes del comienzo de la función y las entradas pueden ser eventualmente cedidas al público que se presente espontáneamente.

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