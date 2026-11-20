Hay promesas que uno se hace para poder levantarse a la mañana, dice Benjamín Amadeo. Muchas de ellas, la vida adulta se encarga de incumplir. Y de allí nació “Prometieron volar”, el cuarto disco de estudio de Amadeo, que el cantante y actor presentará este sábado en el Teatro Ópera (58 entre 10 y 11): un álbum que mira hacia la infancia, una mirada retrospectiva motivada por el nacimiento de Pacífico, su segundo hijo.

“La energía de ese nombre viene a raíz de muchas cosas, pero creo que muy activada por el nacimiento de mi segundo hijo, que me disparó muchos miedos, ¿viste? En ese camino de segunda paternidad y de volver a ciertas prácticas y demás, entré como en una era de preocupación que antes no estaba. Eso aparece en algunas canciones y sobre todo en ‘Tarde o temprano’, que es para mí la canción que describe muy bien toda esta energía”, cuenta Amadeo.

De esa canción salió también la frase que bautizó el disco. “Sin tener un contenido que suene negativo, ‘Prometieron volar’ es una denuncia”, lanza. Una denuncia contra esa promesa de volar que le hicieron de chico: el disco incluye una foto suya, de chiquita, con capa y cierta cara de decepción al darse cuenta de que es solo un disfraz, no garantiza el vuelo. Y esa es la denuncia del disco, hacia el universo entero, hacia la vida adulta, hacia todos los que nos rodean. Hacia nosotros mismos: nosotros mismos también nos hacemos promesas, creo que básicamente para levantarnos de la cama y creer que cosas buenas nos van a suceder en el día a día”, explica.

Benjamín no solo es padre por duplicado: además, cruzó recientemente la barrera de los cuarenta: los años de vivir despreocupados, aunque sea por momentos, ya se fueron. Ya se instalaron los miedos, admite. “Por eso, cuando alguien dice ‘yo solamente quiero vivir tranquilo’... es un montón. A veces es más fácil pedir un deseo material”.

“‘Prometieron volar’ es una denuncia hacia el universo entero, hacia la vida adulta, hacia todos los que nos rodean”

¿Fue entonces la música una catarsis para esos miedos reaparecidos en la segunda paternidad? Amadeo matiza: “Me ayuda a acompañar la catarsis. No le quiero cargar a la música todo el espacio catártico, pero me ayuda a acompañarla y también a conectar con quienes estén viviendo situaciones parecidas”. La música, insiste, “funciona de vehículo, y la buena noticia es que funciona: es como un antídoto que sí está comprobado. Lo que pasa es que no es solo eso lo que hay que hacer para estar tranquilo, pero sin duda que ayuda un montón”.

Música para volar. Un deseo, volar, recurrente en Amadeo: ya tenía en su repertorio una canción llamada “Volaré”. “Yo creo que tiene que ver con la libertad, con asociar el levantar vuelo a ser libre. Es un manifiesto que yo trato de defender porque lo tuve en mi crianza: fui criado con mucha libertad y siento que por ahí lo escribo o lo canto para no perderlo”, dice. Y admite: “Quizá hablo de la libertad más de lo que me doy cuenta”.

El sonido del vuelo

En lo musical, el disco suma una novedad a su sociedad de siempre con el productor Peter Akselrad: Gabriel Pedernera, baterista de Eruca Sativa, que además tocó y mezcló el álbum. “Gaby tiene una energía que yo celebro mucho: defiende mucho la canción. Está bueno que venga un productor y te diga ‘hasta acá, no toquen, no arreglen lo que no está roto’”, cuenta. El resultado es un sonido “con mucha batería tocada, con mucho tocado, no tanta compu”, pensado para el escenario: “No meter 200 cuerdas, 300 vientos, porque después no es un esquema que yo llevo de gira”.

Esa idea atraviesa también lo que él llama “pop honesto”: “Estoy dentro del pop, me gusta estar ahí, me hago cargo y no busco ser otra cosa”. El deshonesto, en cambio, “es aquel que no se da cuenta realmente de quién es, o que pretende ser otra cosa”. Una definición que explica su recorrido, lejos de lo que se esperaba de alguien a quien el gran público conoció por la televisión. “Había expectativas que se estaban tejiendo, o ‘che, ¿por qué no probás algo urbano?, porque es lo que está pasando ahora’. Pero no sería yo”, recuerda. “En el momento te da dudas, obviamente, pero ahora miro para atrás cómo se fue desarrollando mi proyecto y estoy muy orgulloso”.