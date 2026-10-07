Bestia Bebé vuelve a la Ciudad para presentar “Yendo Rápido a Ningún Lugar”

Bestia Bebé regresa a La Plata: la cita será este sábado en el Ópera. El show acompaña la salida de “Yendo Rápido a Ningún Lugar”, su sexto álbum, donde la banda amplía su sonido sin perder su esencia.

A lo largo de diez canciones, Bestia Bebé pone el foco en el paso del tiempo y todo lo que deja a su alrededor: vínculos que cambian, recuerdos que se reconfiguran y una mirada más abierta sobre el propio recorrido. Hay algo de balance, de aceptación y también de contradicción en este disco, donde crecer no necesariamente implica entenderlo todo.

Fieles a su identidad, el espíritu de barrio, la épica de lo cotidiano y esa forma tan propia de hacer canciones siguen intactos. Pero esta vez aparecen nuevas capas: baterías electrónicas, teclados más presentes, samples y algunos giros inesperados que expanden el universo sonoro sin romperlo.

“Yendo Rápido a Ningún Lugar” fue grabado, producido y mezclado por Felipe Quintans en el estudio Resto del Mundo.