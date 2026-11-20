La Negra Vernaci habló durante la visita de Edith Hermida a su programa en Olga para recordar el momento en el que Beto Casella dejó Bendita para irse a América. "Mirá lo bien que hiciste, a vos te va genial y él se está hundiendo", lanzó.

Ahora, el mencionado conductor recogió el guante y le respondió.

Así, Beto Casella no se sintió identificado con la crítica de Vernaci: "Una locura que diga hundiéndose. Habíamos arrancado flojo y lo fuimos levantando. Nos pudimos acomodar". El conductor reconoció que es un año difícil, pero que logró estar más tranquilo.

Es una realidad que hacer 2 puntos a las 10 de la noche en América es muy positivo, a pesar de que no sean los números que tenía en Bendita el año anterior. "Vernaci lo dijo de desbocada. No me parece que lo haya preparado", tiró Beto Casella.

El conductor reveló que él tiene un buen vínculo con la Negra, por eso le sorprendió. "No sé qué pretenciones tiene Vernaci de un número, los de Tinelli y Verónica Lozano ya no existen más. Si espera eso, está equivocada", manifestó Beto Casella.

Por su parte, la Negra contestó, hablando con la Barby, y dejó en claro que con Beto Casella tiene buena relación desde la época de la radio. "Que te diga quién la llevó a Pop", insistió el conductor, haciendo referencia a sí mismo. "Lo respeto y es el mejor de la radio", le dijo Vernaci.