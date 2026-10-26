BitBang cumple doce: cinco días de animación en Buenos Aires

En 1927, Metrópolis imaginó cómo sería 2026. Casi un siglo después, el BitBang llega a ese futuro con su edición número doce y se pregunta qué mundos quedan por inventar. Del martes 27 al sábado 31, el festival ocupará varias sedes porteñas con una programación mayormente gratuita.

Es precalificador para los Oscar: la apertura será este martes a las 19.30 en la sala Leonardo Favio del porteño Cine Gaumont (Rivadavia 1635), con cortos nacionales e internacionales y un Q&A con sus realizadores. El programa incluye "Paper Trail", de Don Hertzfeldt; "Decorado", del español Alberto Vázquez; "Carne", de la brasileña Camila Kater; "El cuerpo de Cristo", de Bea Lema; "Honour", del suizo Frederic Siegel; "Macho", de Alexis Moyano, y videoclips de Dillom y Juana Molina. El público votará además su corto favorito. La función es paga, y estudiantes y jubilados abonan la mitad. La del miércoles en la misma sala ya está agotada: proyecta la joya local "Electro Andes" y suma una charla con Bellolandia.

El festival internacional sirve para preclasificar cortometrajes a los Premios Oscar

Los invitados son el eje de esta edición. Vázquez, autor de "Psiconautas" y "Unicorn Wars", tendrá una retrospectiva el jueves a las 20 en el Centro Cultural Borges (Viamonte 525), con "Sangre de unicornio", "Decorado" y "Homeless Home", y dará una charla el viernes a las 20 en la Escuela Da Vinci (Corrientes 2049). Siegel, cofundador de Team Tumult, presentará sus cortos dibujados a mano, de colores vibrantes y realidades que se deforman, en el Borges (viernes, 18) y hablará de sus procesos en Da Vinci (sábado, 16). Bea Lema contará cómo una novela gráfica bordada se convirtió en película (sábado, 16.45). Por Da Vinci pasarán también Sonia Estévez, referente del stop motion (viernes, 18), Kater (viernes, 19), la polaca Ala Nunu, radicada en Portugal (sábado, 17.30), y el argentino Leo Campasso, que repasará su recorrido bajo el título “Las calculadoras no entienden de magia” (sábado, 18.30). Las charlas son gratuitas, por orden de llegada.

En las pantallas competirán cortos internacionales, latinoamericanos y de graduación. El Borges los proyecta gratis y sin reserva. En el Club Lucero (Nicaragua 6048), las funciones del jueves y del viernes se agotaron en una hora. El miércoles, Día Internacional de la Animación, Lucero ofrece una maratón libre de 19 a 1, con cortos verticales, “Cortos que te dan vergüenza” (primeros trabajos rescatados del cajón) y el ciclo de animé bizarro Nani. Ese mismo día, a las 18 en el Borges, se verá completa la serie "La huella del oro", con su director, Daniel Duche.

Para meter mano

Para quienes quieran meter mano hay workshops arancelados en Da Vinci. Kater dará un intensivo de documental animado de miércoles a sábado: son doce horas, con materiales incluidos y sin necesidad de experiencia previa. La propuesta es intervenir fotogramas impresos en papel térmico con calor, alcohol y plantas. Estévez y MOCO Estudio coordinarán "Futuribles", un taller de stop motion para chicos y grandes (sábado, 15) en el que basta un celular para animar hojas, piedras y cables. Completan la oferta un workshop de anatomía comparada con Abril Barrado (viernes, 18) y otro de crítica de animación con Rocío Frías (sábado, 14).

La gran novedad es PiBit Bang, una sección para infancias con cuatro funciones el sábado en Da Vinci y un jurado infantil propio. El jueves, los alumnos del primer programa anual de dirección y narrativa de Academia BitBang presentarán sus proyectos en pitchs abiertos. La grilla se completa con la feria gráfica (viernes y sábado), un bingo musical con dibujo en vivo de Duche en La Paz Arriba (viernes) y la premiación del sábado a las 19.30, antes de la fiesta de cierre.