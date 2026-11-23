“Miren el camino que estamos construyendo para nosotros mismos. Odiamos decirlo, pero las cosas de las que hablamos en 2099 parecen muy pertinentes para lo que está pasando a nuestro alrededor”. La advertencia es de Michelle Yeoh y no salió de un foro sobre geopolítica, sino de la conferencia de prensa de “Blade Runner 2099”, la serie limitada de ocho episodios que Prime Video estrena este miércoles. La ganadora del Oscar por “Everything Everywhere All at Once” comparte el protagónico con Hunter Schafer, la actriz de “Euphoria”, en un universo que, desde que Ridley Scott llevó al cine a Philip K. Dick en 1982, no dejó de preguntarse qué nos hace humanos.

Yeoh vio aquel primer Blade Runner en el cine, cuando arrancaba su carrera, y recuerda que ya entonces la película dejaba una inquietud: “Te preguntabas: ‘¿Así va a ser nuestro futuro?’. Porque no parece que esté tan lejos; podría estar pasando ahora mismo”. Y marca la distancia con aquella época: “No recuerdo que estuviéramos preocupados por el cambio climático, El Niño y todo eso, porque era un tiempo muy distinto. Hoy estamos en un momento completamente diferente, en el que ‘Blade Runner 2099’ resulta muy, muy pertinente”. El detalle no es menor: la película de Scott transcurría en noviembre de 2019, un futuro que la realidad ya dejó atrás.

La serie, creada por Silka Luisa, con Scott entre los productores ejecutivos y Jonathan van Tulleken (Shōgun) al frente de los dos primeros episodios, se sitúa medio siglo después de “Blade Runner 2049”, en una Los Ángeles que volvió a nacer, aunque no de la mano de la humanidad. “2099 es un renacimiento de Los Ángeles. No es lo que era antes: es este noir soleado. Pasamos por los distintos noirs y ahora estamos en el noir soleado”, la describe Yeoh. Ahí se mueve Cora (Schafer), una fugitiva que vive saltando de una identidad a otra y que, en un último intento por dejar de huir, asume la más peligrosa de todas: la de una blade runner, lo que la obliga a hacerse pasar por replicante. Su socia forzada es Olwen (Yeoh), una replicante a la que le quedan pocos días de vida, y juntas persiguen a un prófugo que esconde una verdad capaz de derrumbar esa ciudad frágil.

“Ya leyendo el guion pensé: ‘Sé que esto va a ser difícil’, porque es un personaje que de algún modo perdió el sentido de sí misma. ¿Cómo interpretás a alguien que no sabe quién es? Y encima, ¿cómo interpretás a alguien que no sabe quién es y que además se hace pasar por otra persona durante buena parte de la serie? Sabía que iba a ser un gran desafío y me asustaba un poco, que es en parte por lo que quise hacerlo”, cuenta Schafer, que para no perderse se aferró a una sola idea: “Cada vez que se volvía abrumador o un poco aterrador, tenía que recordar que ella funciona en modo supervivencia, y que lo que quiere es sobrevivir y mantenerse con vida, a ella y a su hermano”.

Ahí está la vuelta de tuerca. En el universo original, los blade runners eran policías encargados de cazar replicantes, androides fabricados a imagen humana para hacer el trabajo sucio. En 2099, el tablero se dio vuelta. “Al final de 2049 empezás a ver indicios de la revolución, de algo que se venía gestando, y desde entonces pasaron muchas cosas”, explica Schafer. “Los replicantes están en el poder, y no sólo eso: mantuvieron el sistema de los blade runners y lo invirtieron por completo. Ahora los humanos son los cazados”.

ESPEJO INCÓMODO

Para Yeoh, esa inversión es lo que convierte a la serie en un espejo incómodo. “Mantienen a los humanos a raya porque, cuando ganás una guerra, ¿cómo te asegurás de seguir en el poder? Creo que es una respuesta muy pertinente a lo que también está pasando en el mundo. Es como: ¿por qué seguimos haciendo esto, trayendo el caos a nuestro propio mundo? ¿Cómo hacemos para no ser caóticos y destructivos?”, se pregunta. Y describe un equilibrio a punto de quebrarse: “Todo el lugar es muy frágil en este momento, porque los humanos quieren recuperar lo que es suyo, y los replicantes quieren seguir, y quizás ser más y evolucionar”.

Lo que la serie conserva del original es el mecanismo, aunque haya cambiado quién lo administra. “Los replicantes no nacieron con emociones, no tenían alma: fueron hechos de carne y hueso a nuestra imagen, sólo que más fuertes, para hacer cosas que nosotros no haríamos o que físicamente no podemos soportar. Les implantan recuerdos como para darles... odio decirlo, ¿les estamos dando esperanza? Porque lo que hacen los replicantes en 2099 es también darles esperanza a los humanos: si sos bueno, si hacés esto, vas a poder ir a un lugar mejor. Y eso es una mentira total, porque cuando Cora lo descubre siente una enorme traición: no hay nada allá afuera, esto es todo lo que tenés”, explica Yeoh.

¿Por qué contar todo esto desde la ciencia ficción? Schafer tiene una respuesta: “Creo que la ciencia ficción es una muy buena puerta de entrada para tener esas conversaciones. Pero también creo que la fantasía, o las cosas que se sienten un poco menos reales o fuera de alcance pero que tratan los mismos temas, a veces pueden eliminar ciertos prejuicios, o cosas que distorsionan tu capacidad de mirar una situación o una pregunta porque la sentís demasiado cerca. Esto se siente lo bastante lejos como para que podamos volver a abordar esas preguntas a través de la fantasía o la ciencia ficción”. Yeoh pone el acento en otro lado: “Lo más importante es la comunicación, las conversaciones que deberíamos tener entre nosotros, porque todos vivimos juntos en este mundo. Es nuestra responsabilidad ser parte de la conversación, para ayudar a redefinirlo, a verlo desde otra perspectiva. Pero si no hay ningún medio que hable de esto, cada uno se va a ir a hacer lo suyo”.

Frente a la pregunta de si la humanidad puede sobrevivir a su propia ambición, Yeoh no esquiva: “No podemos dejar de evolucionar. Vamos a seguir evolucionando, pero ¿podemos encontrar una manera de hacerlo mejor, que de verdad ayude al planeta y nos ayude como raza humana, que tiene que trabajar en conjunto? Creo que la humanidad también se gana”. Schafer elige cerrar con una nota que suena casi a desafío en una serie donde la esperanza es la mentira que sostiene el poder: “Es demasiado sombrío mirarlo desde un lugar pesimista. Hay que seguir avanzando con esperanza, aunque las cosas parezcan catastróficas o aterradoras. El único camino hacia adelante es con esperanza”.

La nueva entrega de “Blade Runner” transcurre 50 años después de la segunda película