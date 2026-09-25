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Bobby Flores detalló cómo fue el dramático robo en su casa: “Agarró a los chicos y nos ató”

Por Redacción

Desesperante momento. El conductor radial, Bobby Flores, fue despertado a los golpes por una banda que ingresó a su casa, le revolvió todo y se llevó dinero, teléfonos, entre otras cosas.

Así, Bobby Flores vivió un dramático episodio en su casa, en el barrio de Saavedra. No es la primera vez que delincuentes ingresan a la propiedad, pero esta vez él y su familia estaban ahí durante la mañana de este jueves, momento en el que ocurrió el hecho.

“Tres personas ingresaron sin forzar la puerta a su casa. Puede ser que tuvieran llave o que entraron con alguien”, informaron e la tele, mientras agregaron que tanto al conductor radial como a su pareja y sus dos hijos los ataron y encerraron en una habitación.

Allí, Flores habló con la prensa de lo que vivió y dijo: “Fue a la mañana, me despertó un señor de malos modos, me cagó un poco a trompadas, agarró a los chicos y nos ató. Estuvimos dos horas atados”.

Sobre el robo, intentó quitarle dramatismo: “Se llevaron cosas que se recuperan”. Cuando le preguntaron si lo golpearon, contestó: “Sí, me dieron duro”.

“Entraron tres y yo vi a uno acá afuera, pero la Policía cree que fueron 7 y están rastreando a través de las cámaras. Mi familia está bien, con los chicos, mi mujer… La casa está hecha un quilombo, pero son cosas que pasan”, cerró Flores sobre el violento robo sufrido en su domicilio particular.   

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