Boda íntima Confirmado: Julieta Prandi y Emanuel Ortega pasarán por el altar

Julieta Prandi y Emanuel Ortega darán un paso muy importante en su relación: la pareja pasará por el altar durante esta jornada y sellarán su unión tras años de una relación que se convirtió clave en la vida de la modelo.

La noticia fue confirmada por Ángel de Brito en LAM quien sorprendió al revelar que la pareja se casará este martes. “Se casan por civil, al mediodía, en San Isidro. Y después hay un almuerzo en un restaurante. Son muy pocos invitados. Solo íntimos”, aclaró el conductor.

“De parte de ella estarán sus hijos, sus padres y su hermana, su mejor amiga. De parte de él, sus padres, atención ahí, sus hijos y algunos amigos. Y él tiene hermanos, todos famosos”, agregó De Brito, mientras daba el enigmático de la noche que se convirtió en la sorprendente noticia.

“Y después se van de luna de miel a Miami”, cerró Ángel sobre la feliz noticia de la pareja.