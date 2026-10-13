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Bombazo: A un mes de casarse, se separaron Prandi y Ortega

Por Redacción

Una noticia inesperada sacudió al mundo del espectáculo: Julieta Prandi confirmó anoche su separación de Emanuel Ortega apenas 27 días después de haber contraído matrimonio. La modelo y conductora anunció el final de la relación a través de sus redes sociales, después de seis años en pareja con el cantante.

Aunque evitó revelar los motivos concretos de la ruptura, Prandi dejó una frase que abrió interrogantes: “Más allá de los papeles, que en definitiva no significan nada, cada pareja es un mundo, con sus propios acuerdos. Algunos no son negociables”. La conductora explicó que decidió hacer pública la separación para evitar especulaciones sobre su vida privada. Por el momento, Emanuel Ortega no realizó declaraciones sobre el inesperado final de la relación.

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