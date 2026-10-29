¡Bombazo! La venta que podría cambiar toda la programación de América

En las últimas horas se confirmó que la productora Mandarina y el canal de straming Bondi fueron vendidos al Grupo Octubre.

Así, se acerca fin de año y los canales empiezan a reacomodar sus grillas, se desprenden de algunas figuras y adquieren otras que pueden sumar rating a su pantalla.

Entonces, en medio de todo esto se dio a conocer una noticia bomba: Mariano Chihade, el marido de Mariana Fabbiani, vendió su productora Mandarina al Grupo Octubre.

El nuevo dueño es quien tiene a su cargo Canal 9 y otros medios, se hizo cargo de la productora y de Bondi Live. "Hay que ver qué pasa con los 4 programas que producía en América, porque son los más importantes de esa emisora", reveló Fernanda Iglesias en Puro Show.

Bueno es saber que, LAM, SQP, El diario de Mariana y BTV son todos productos de la ahora ex productora de Chihade y los nuevos dueños, podrían tomar la decisión de trasladarlos a Canal 9.

Pero, sin embargo, la versión oficial indicaría otra cosa.

Allí, desde Mandarina aseguraron: "Los programas que Mandarina produce en América, siguen al aire con normalidad según los acuerdos vigentes. Es un cambio de paquete accionario, el resto es una transición. No hay nada oficial por ahora para informar".

Finalmente, confirmada la venta de Mandarina, la productora que Mariano Chihade creó hace más de 21 años, se supo además que el marido de Mariana Fabbiani asumirá como director ejecutivo integral de elnueve.

En cuanto a LAM, SQP, DDM y BTV, productos estrella de Mandarina, hay más dudas que certezas. Por lo pronto, se sabe que todos seguirán al aire normalmente hasta fin de año y en el mientras tanto, se sentarán a negociar.