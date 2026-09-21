Brad Pitt, a la intemperie: en medio de otra crisis, se refugia en el cine

Este jueves se estrena en cines locales “El corazón de la bestia”, la nueva película protagonizada por Brad Pitt, y la premisa se resume en una línea que suena a chiste y termina en calvario: un hombre, un perro, un avión caído y 93 kilómetros de Alaska por delante. Pitt interpreta a James Belmont, oficial de las Fuerzas Especiales (cuántas películas con militares últimamente, ¿no?) que sobrevive a un accidente aéreo y debe atravesar la naturaleza con Odín, su perro de combate retirado, como única compañía.

Dirige David Ayer, y no es un dato menor: es el reencuentro con el actor doce años después de “Corazones de hierro”. El guion, de Cameron Alexander, había aparecido en la Black List de 2017, esa lista de los mejores libretos no filmados de Hollywood. Completan el elenco J.K. Simmons y la canadiense Anna Lambe, aunque el verdadero coprotagonista es Uber, el pastor alemán que interpreta a Odín y cuyo nombre encabezaba la orden de rodaje diaria. Produce Paramount junto a Plan B, la compañía del propio Pitt, y Wild Chickens, el sello de Damien Chazelle. Son 101 minutos, casi todos a la intemperie.

El rodaje se hizo en Queenstown, Nueva Zelanda, entre marzo y mayo de 2025, y por lo que cuentan todos los involucrados fue menos una filmación que una expedición. “Es la película físicamente más exigente que he hecho nunca”, resumió Pitt. Ayer fue más gráfico: dijo que el actor estuvo metido en el agua y con frío todo el tiempo, y que la experiencia los dejó sin margen. “No había dónde esconderse”, admitió el director, y agregó que esa exposición terminó habilitando una emoción más cruda.

El origen del proyecto explica bastante. Alexander escribió el guion en un momento de fracaso profesional y soledad, arruinado y convencido de que su único amigo era su perro. “Escribí una carta de amor a mi perro”, contó el guionista, que define toda la película como una metáfora de lo que atravesaron juntos.

Pitt, que venía de un año enorme con la película de Fórmula 1, describe a Belmont como un alma atormentada empeñada en silenciar el ruido de su cabeza. “La naturaleza es un bálsamo para él”, dice, y define a Odín como el único amigo que le queda sobre la tierra. Cuesta no leer ahí algo más que un personaje.

FERVOR EN DONOSTIA

La película se estrenó el 16 de septiembre en Nashville, con Pitt vestido íntegramente de camuflaje militar —un diseño de Greg Lauren— y acompañado por su pareja, Inés de Ramón. Fiel a su estilo, se rió de sí mismo: dijo que su intención era “pasar desapercibido y no ser visto”.

Después vino el Festival de San Sebastián. Pitt llegó el domingo al hotel María Cristina pasadas las 13, con campera azul y zapatillas amarillo flúor, y se encontró con cientos de fans que lo esperaban desde hacía horas con libretas y teléfonos en alto. El actor se tomó media hora para firmar autógrafos, posar para selfies y saludar uno por uno, bajo un sol radiante y entre gritos de “¡Brad, Brad!”. Recién después saludó a José Luis Rebordinos, director del Festival, y entró al hotel tirando un beso a la multitud. La proyección, fuera de concurso en la Sección Oficial, quedó pautada para el miércoles.

Es su segunda visita a Donostia: en 2009, bajo la lluvia, se escapó a Chillida Leku a sacar fotos de las esculturas y la familia del artista vasco le regaló tres libros. Hay una coherencia notable entre aquel gesto y el de ahora: Pitt se lleva bien con el público y con las estatuas. Con su familia, no tanto.

EL FRENTE ROTO

Porque el contexto de esta gira es un desastre privado que ya lleva diez años. Jolie pidió el divorcio en septiembre de 2016, días después de un episodio en un vuelo privado que ella denunció como violento y que él siempre negó; tras la investigación, ni el FBI ni las autoridades de protección infantil presentaron cargos. El divorcio recién se cerró a fines de 2024, ocho años después, pero el litigio por Château Miraval —la bodega francesa donde se casaron en 2014— sigue abierto y amenaza con estirarse hasta 2027.

Lo más duro, sin embargo, es lo otro. Los seis hijos de la pareja se alinearon con la madre. Shiloh pidió judicialmente eliminar el apellido Pitt en agosto de 2024; Zahara y Vivienne usan solo Jolie. En julio pasado los mellizos Knox y Vivienne cumplieron 18 y con eso se disolvió el último vínculo institucional entre los ex: ya no hay custodia que administrar, nada que obligue a nadie a verse. Pitt tampoco estuvo en la graduación universitaria de Zahara en el Spelman College. Fuentes de su entorno citadas por la prensa británica lo describen devastado; el entorno de Jolie sostiene que la historia completa explicaría todo. Es, básicamente, una guerra narrada por voceros anónimos.

Queda entonces la imagen del tipo de 62 años que se pasó dos meses metido en ríos helados de Nueva Zelanda para interpretar a un hombre solo que camina hacia ninguna parte con un perro. Y que después se banca media hora de selfies con desconocidos en una vereda donostiarra, sonriendo. El cine —el rodaje, la promoción, el ritual— parece haberse vuelto para Pitt lo que Alaska es para Belmont: el único lugar donde todavía sabe qué hacer. Un refugio a la intemperie.