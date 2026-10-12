Britney Spears publica una vieja canción inédita

Britney Spears lanzó nueva música. O, bueno, vieja música: este fin de semana publicó “She’ll Never Be Me”, una canción inédita grabada originalmente para su tercer álbum, “Britney”, de 2001, y con la que celebra el aniversario veinticinco del álbum.

El tema es uno de los cinco que la Princesa del Pop lanzará por primera vez en la reedición de lujo de “Britney”, que tiene programada su salida a venta el 6 de noviembre.

Aquel disco mostraba una faceta más madura y atrevida de la cantante, que ya se había consolidado como estrella mundial con sus dos primeros álbumes.