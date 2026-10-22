BTS en La Plata: las ARMY resistieron la lluvia para vivir la fiesta del K-pop

La llegada de BTS a la Argentina revolucionó por completo a la Ciudad. Desde la madrugada del miércoles, miles de ARMYs, como se conoce a las fans del grupo coreano, se agolparon en las inmediaciones del Estadio Único y batallaron con el clima cambiante que no dio tregua durante la larga espera de cara al ingreso al show.

El suelo platense recibió a los primeros seguidores que llegaron a 25 y 32 con un sol pleno; sin embargo, a la medida en que fue avanzando la jornada, el clima se fue mostrando inclemente y las lluvias amenazaron con arruinar la verdadera “fiesta del K-pop”.

Pese a esto, la emoción por ver por primera vez a RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jung Kook era más fuerte que cualquier chaparrón. De hecho, muchas fans que se acercaron al lugar no contaban con entradas, pero viajaron desde lejos para encontrarse con otras como ellas. Este fue el caso de Camila, quien movida por todo lo que BTS le generó, viajó con su papá desde Dorrego para repartir “photo cards” con imágenes de sus ídolos. Consultada por qué lo hacía, la joven destacó que “se me hace lindo compartir con otras chicas, con las ARMY y más con un grupo que me sacó de un momento malo”.

En este sentido uno de los gestos más llamativos de la jornada fueron los “freebies” que las jóvenes entregaban y compartían entre ellas. Se trata de objetos relacionados con la banda y la cultura coreana, y que son un gesto de cariño y comunidad, preparado especialmente para los shows de BTS en La Plata.

“Yo vengo de Córdoba, estoy acá desde las 4 de la mañana y bueno, esto que hacemos es una forma de compartir y de agradecimiento a los chicos por todo los que nos dan”, reconoció otra fan que habló con EL DIA. Emocionada por este show, otra de las chicas relató que vino desde Mendoza y que es seguidora de la banda desde hace más de 7 años: “Nunca pensé que iban a venir acá y ahora pasó”, expresó.

Otro grupo de chicas de Buenos Aires también se sumó a la movida de los “freebies” y destacaron que se encomendaron a la “misa BTSera”. “Así cómo existe la misa ricotera, esto es una misa del pop, un momento hermoso esperado por mucha gente por años. Creo que no sólo nosotras estamos muy felices, siento que mucha gente que no tiene nada que ver con esto está contenta porque la felicidad es colectiva”, aseguró. Otra de ellas agregó: “BTS es un fenómeno cultural, social y político”.

La vuelta de los ídolos

Arirang World Tour marca el regreso del septeto tras haber completado con éxito su servicio militar obligatorio. Este tour, que respalda el lanzamiento de su quinto álbum de estudio homónimo, es uno de los hitos musicales más ambiciosos de la década, marcando una evolución artística profunda en la madurez del grupo.

Con un colosal escenario 360, diseñado meticulosamente para eliminar barreras físicas y maximizar la intimidad visual con sus fans, la banda incluyó un impresionante despliegue técnico con pantallas de altísima definición y un sistema de sonido envolvente que se estuvieron armando en el Único días previos a la llegada del grupo al país.

¿Cómo siguen los siguientes shows?

Tras el primer show, las inmediaciones del estadio seguirán afectadas de cara a los dos recitales restantes del viernes y sábado. El perímetro principal está delimitado por la avenida 526 y las calles 33, 20 y 26. Sin embargo, las restricciones no se limitarán a ese sector: también habrá cortes en otras intersecciones, que se aplicarán de manera progresiva según la cantidad de público y las necesidades de circulación en los días señalados.

De cara al fin de semana se esperan restricciones en las intersecciones de calle 33, entre 21 y 25, para limitar la circulación hacia el estadio, además de cortes perimetrales. El ordenamiento también alcanzará sectores estratégicos de ingreso a la Ciudad, como la bajada de la Autopista Buenos Aires-La Plata, avenida 7 y 32, y 13 y 32.