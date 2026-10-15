BTS en La Plata: ni la lluvia detiene el montaje en el Estadio

Aunque el armado para los shows que BTS ofrecerá la próxima semana en el Estadio Único comenzó el viernes pasado, en las últimas horas se intensificó la actividad del montaje y ni siquiera la lluvia detiene a los empleados que trabajan en jornadas de hasta doce horas.

En el marco de su gira Arirang, la banda surcoreana ofrecerá tres conciertos (21, 23 y 24) en La Plata y llegarán con un escenario 360 grados que promete ser más imponente que el que supo traer U2 en su paso por el Único en 2011.

Los vecinos de 25 y 32 están sorprendidos por el movimiento y la magnitud de la logística. “Yo creo que supera a la movida de U2, hay muchísimos camiones y gente yendo y viniendo dentro y fuera del Estadio durante todo el día”, comentó un vecino cercano al predio en diálogo con EL DIA.

“Pusieron contenedores en el playón de estacionamiento de 25 y 32 y hay una carpa gigante en el otro playón, el de 25 y 528, me imagino para los empleados de la obra”, agregó sobre los detalles de la logística que ya comenzó a revolucionar la zona.

Desde las inmediaciones, este medio pudo consultar con los empleados de la seguridad del predio, quienes reconocieron que desde esta semana la llegada de camiones con el equipamiento para el armado del escenario fue intensificándose.

Según se pudo constatar, la entrada de grandes containers es constante y, a pesar de las lluvias, no se detiene en ningún momento.

El trabajo comienza a las 7 de la mañana y son aproximadamente 12 horas en las que los movimientos en el Estadio no cesan. Actualmente están avanzando en el armado del suelo para proteger el césped y de cara al fin de semana se intensificará la tarea con la llegada de más equipamiento.

“El lunes empezaron con el armado de las carpas y el trabajo más fuerte de la logística”, aseguró uno de los empleados encargados de la seguridad del predio.

Cabe destacar que hay un control constante en el ingreso y el egreso del lugar en donde se está desarrollando el armado integral para la llegada de BTS.

¿CÓMO SERÁ EL ESCENARIO DE BTS?

El escenario que BTS llevará a La Plata tiene un diseño imponente que combina tecnología, arquitectura y referencias a la cultura de Corea del Sur. La estructura tiene forma de X y cruza el campo de juego. Vista desde el aire, reproduce la bandera surcoreana: el círculo central remite al Taegeuk, símbolo del yin y el yang, mientras que las cuatro pasarelas que se extienden hacia las tribunas representan los trigramas que lo rodean.

Las dimensiones y los requerimientos técnicos de la estructura permiten dimensionar la complejidad del montaje. Según datos publicados por el diario surcoreano Chosun Biz, la torre principal alcanza los 14,7 metros de altura y la plataforma central tiene 17 metros de ancho. Para el debut del espectáculo en Corea del Sur, en abril, participaron más de mil técnicos provenientes de diez países.

La gira Arirang está prevista hasta marzo de 2027 con 88 funciones en estadios de Asia, América, Europa y Oceanía. Antes de que empezara ya había agotado sus 41 fechas en Norteamérica y Europa, con casi 2,4 millones de entradas vendidas.