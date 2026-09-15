Bukenval se despide de La Plata después de más de cien funciones

Después de más de cien funciones y un recorrido por escenarios de Argentina y festivales latinoamericanos, Bukenval regresará a La Plata para despedirse del público. La última presentación será el domingo 20 de septiembre, a las 20, en Teatro Dynamo.

Estrenada en 2012, la obra construyó a lo largo de los años un recorrido que incluyó reconocimientos y menciones en festivales internacionales. En cada presentación, el montaje fue incorporando nuevas miradas y transformándose a partir del vínculo con los distintos públicos.

La historia transcurre en un espacio cerrado en el que sus personajes enfrentan la necesidad de sobrevivir en un contexto atravesado por el odio y la violencia. En ese territorio, la locura aparece también como una forma de refugio y como una manera de construir otras posibilidades frente a una realidad que los desborda.

“En ese universo, los personajes construyen otra lógica posible para permanecer, resistir y seguir existiendo”, explica Nicolás Masciotro, uno de los actores de la obra.

Memoria, ausencia y resistencia

Bukenval trabaja sobre dos planos que se encuentran de manera permanente: el universo íntimo de sus personajes y una realidad histórica y social que irrumpe sobre ellos. De esta manera, los conflictos personales se cruzan con problemáticas colectivas y la memoria, la ausencia y la violencia atraviesan los vínculos entre quienes habitan ese espacio.

La obra propone así una mirada sobre las distintas formas de resistencia y sobre aquello que permanece en la memoria aun después de que los acontecimientos terminan.

La función del domingo tendrá además un significado especial para el elenco: será la última presentación de Bukenval en La Plata después de más de una década de recorrido. La cita será a las 20 en Teatro Dynamo.

ACTUACIÓN: Nicolás Masciotro – Guillermo Ale

DIRECCIÓN: Horacio Rafart

GUIÓN Y DRAMATURGIA: Guillermo Ale – Nicolás Masciotro

PRODUCCIÓN: La Cuarta Pared Argentina