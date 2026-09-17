Ca7riel y Paco quieren más en unos Latin Grammy con presencia local: Peces Raros

Ca7riel & Paco Amoroso se perfilan como uno de los grandes candidatos para la 27ª edición de los Latin Grammy, que será, parece, una lucha de titantes, con Karol G, Rosalía y Jorge Drexler como los más nominados junto a la dupla argentina.

El cuarteto de artistas mencionado suma siete menciones cada uno y compiten en las categorías de álbum, canción y grabación del año, las principales de la velada. Todos tienen estilos muy variados que van del reggaetón a la música alternativa con inspiración del folclore, pasando por un poco de rock. La mayoría en la treintena, pero con la presencia de un astro venerado como Drexler que está a días de cumplir 62 años.

Aunque no todo está dicho, les siguen muy de cerca Silvana Estrada y Mon Laferte con seis menciones cada una, incluyendo las propias para grabación del año, álbum del año y canción del año. El rapero argentino Milo J con cinco y el nominado a mejor nuevo artista Arath Herce con cuatro son otros de los principales nominados.

Mirándolos a todos desde las alturas está nuevamente Edgar Barrera, quien entre sus 10 nominaciones compite en las categorías de productor y compositor del año, además de figurar en dos de las nominadas a canción del año.

Ca7riel & Paco Amoroso son los ganadores más recientes en incorporarse a los de poseedores del Latin Grammy el año pasado. Drexler es el máximo ganador del grupo con 16, le sigue Rosalía con 11.

La ceremonia de los Latin Grammy se transmitirá en vivo por televisión el 12 de noviembre desde el MGM Grand Las Vegas y promete ser una noche de apuestas altas: los cuatro actos empatados con el mayor número de nominaciones han sido previamente galardonados por La Academia Latina de la Grabación.

LA PRESENCIA PLATENSE

Habrá, además, presencia local: (nominados a mejor interpretación electrónica están los Peces Raros, surgidos en nuestra ciudad, por “Circular”, tema que realizaron con Nick Warren.

Es la primera nominación en los Latin Grammy para Peces Raros, aunque la categoría es nueva. La Academia agregó el área de Música Electrónica y la categoría de Mejor Interpretación de Música Electrónica Latina en la edición 2024, hace apenas dos galas.

Peces Raros nació en la Facultad de Bellas Artes de La Plata, donde Marco Viera y Lucio Consolo se conocieron en 2011. Ganaron el Premio Gardel a Mejor álbum de música electrónica con su disco “Artificial”.