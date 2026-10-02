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Callejero Fino fue beneficiado con prisión domiciliaria después de estar un mes detenido

Por Redacción

El cantante de RKT, Callejero Fino, cuyo nombre real es Simón Natanael Alvarenga, fue beneficiado con prisión domiciliaria este viernes luego de estar un mes detenido por portación ilegal de armas de guerra.

Si bien el fiscal competente había solicitado que el artista sea procesado con prisión preventiva por “riesgo de fuga”, en las últimas horas se modificó su imputación a portación ilegal de arma de guerra atenuada.

La jueza de la causa también valoró especialmente que la pareja y la madre de Callejero Fino se presentaron en la audiencia y asumieron el compromiso de recibirlo y ejercer su cuidado, además del informe socioambiental favorable sobre el domicilio. De esta forma, el músico regresará a su casa y deberá portar una tobillera electrónica mientras se defina el proceso judicial.

Cabe recordar que Callejero Fino fue detenido el 30 de agosto en la zona de Villa La Ñata, partido de Tigre, luego de que efectivos de la Policía Bonaerense detectaron una camioneta que circulaba sin patente. Durante el procedimiento, los agentes encontraron dentro de la camioneta una pistola Glock calibre .40 con la numeración limada, lo que motivó a la detención del artista y un familiar que iba de acompañante.

En lo que va de la causa, el músico ya declaró dos veces y habría señalado que circulaba con un arma en su auto debido a las reiteradas amenazas que sufría por parte de su exmanager Carlos Mauricio “Mauri” Fernández.

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