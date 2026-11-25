María Fernanda Callejón reveló que ya no será parte de “A la mañana con Moria” y que cuenta con “otros planes a futuro”, tras varios cruces con “La One”, aunque desestimó que su alejamiento del magazine esté relacionado con los debates.

Luego de una larga temporada de idas y vueltas, incluso explosivas, Callejón explicó que los cruces son “algo normal dentro del programa” y que este no “deja de tener chispa y debate”.

No obstante, la decisión más estructural la habría tomado con su mánager: “Con mi mánager estamos evaluando varias cositas: tanto en tele como en teatro y también algo que se está negociando afuera”, dijo, reforzando que su partida tiene que ver con cuestiones laborales.