Callum Turner: suena un Bond que llega con Dua Lipa

En 2005, cuando medio mundo apostaba por otros nombres, Roger Friedman fue de los primeros en anticipar que Daniel Craig sería el nuevo James Bond. Veintiún años después, el periodista estadounidense volvió a jugar la misma carta: desde su sitio Showbiz411, escribió que en la calle se da por hecho que Callum Turner será el próximo 007. No citó fuentes ni hubo confirmación de Amazon MGM Studios, que mantiene silencio, pero alcanzó para que la versión diera la vuelta al mundo en pocas horas y para que en Polymarket, el sitio de apuestas sobre acontecimientos, el actor pasara a cotizar con un 62 por ciento de probabilidades.

Turner tiene 36 años, nació en Londres y llegó a la actuación desde el modelaje. Es el Theseus Scamander de la saga “Animales fantásticos”, protagonizó la miniserie “Masters of the Air” y encabezó “The Boys in the Boat”, dirigida por George Clooney, quien ya dijo en público que lo imagina como un Bond perfecto. Su nombre figuraba entre los finalistas de las pruebas de cámara que Villeneuve realizó a fines de octubre en los Bray Studios, en las afueras de Londres, junto con el escocés Jack Lowden, el River Cartwright de Slow Horses, y Josh O’Connor, el príncipe Carlos de “The Crown” y protagonista de Rivales. Hubo un cuarto convocado cuyo nombre nunca trascendió. Dato curioso: los tres finalistas conocidos tienen 36 años.

La carrera tuvo otros corredores. En septiembre, Gary Oldman aseguró en una entrevista televisiva que la elección ya estaba hecha y confesó que cruzaba los dedos por Lowden, su compañero de “Slow Horses”. El australiano Jacob Elordi, nominado al Oscar por “Frankenstein”, se había reunido con Villeneuve a comienzos de año, según contó el propio Friedman, pero no participó de la prueba final, como tampoco Jack O’Connell. Y Aaron Taylor-Johnson, a quien un tabloide británico dio en 2024 como dueño de una oferta formal, cuando la saga todavía estaba en manos de la productora Eon, se fue desdibujando de la lista.

Conviene, de todos modos, tomar la primicia con pinzas. El sitio especializado The James Bond Dossier advirtió que lo de Friedman es apenas un rumor amplificado por la cadena de rebotes, y desarmó uno de los indicios que muchos medios presentaron como prueba: la renuncia de Turner a la dirección de TwentyTwo Films, la productora que fundó con Dua Lipa en agosto de 2025, se leyó como una señal de que Turner estaba despejando su agenda, pero no es reciente, sino que según el registro de sociedades británico data del 10 de diciembre del año pasado.

BOND POR DUA

Lo que nadie discute es el atractivo comercial del paquete. Turner y la cantante se casaron el 31 de mayo en una ceremonia íntima en el registro civil de Marylebone, en Londres, y Friedman, esta vez aclarando que se trataba de una opinión propia, sostuvo que con él como 007 no tendría sentido buscar otra voz para la canción. La idea no es nueva: en enero, una fuente citada por The Mail on Sunday aseguró que Lipa sueña con grabar el tema de Bond, y las casas de apuestas la ubican desde hace meses entre las favoritas, en disputa con Raye y Olivia Dean.

Sucedería a Adele, Sam Smith y Billie Eilish, que ganaron el Oscar con las canciones de “Skyfall”, “Spectre” y “Sin tiempo para morir”, y hasta tiene antecedentes en el oficio: en Argylle, la parodia de espionaje de Matthew Vaughn, hizo una breve aparición como agente. Por eso la versión de un cameo o de un pequeño papel no suena descabellada. Precedentes sobran: Madonna cantó “Otro día para morir” y apareció en la película como instructora de esgrima, y Sheena Easton fue la única intérprete que se mostró en los títulos de apertura, en “Solo para sus ojos”.