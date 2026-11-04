Cami Homs se sinceró “Más de una vez quise mandar a la m... a más de un periodista”

En una reciente entrevista, Cami Homs recordó lo mal que la pasó en el momento de mayor exposición mediática de su vida que, justamente, coincidía con uno de los peores momentos de su vida personal: su escandalosa separación de Rodrigo de Paul en 2022.

La actual pareja del Principito Sosa, estrella de Estudiantes, dijo que todavía no se acostumbra a los “programas a los que les gusta hablar de la vida de los demás”, algo que padeció muchísimo y por lo que estuvo a punto de estallar.

“Más de una vez quise mandar a la mierda” a más de un periodista. “Al principio me ponían una cámara delante y me quedaba sin aire. Yo estaba pasando un momento muy vulnerable y sensible, y fue ahí cuando más se aprovecharon”, relató.

Al final, dijo que no esperaba su presente: “Jamás me imaginé que iba a poder volver a rehacer mi vida y formar una familia”.