Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
SU MOMENTO MÁS DIFÍCIL

Cami Homs se sinceró “Más de una vez quise mandar a la m... a más de un periodista”

Por Redacción

En una reciente entrevista, Cami Homs recordó lo mal que la pasó en el momento de mayor exposición mediática de su vida que, justamente, coincidía con uno de los peores momentos de su vida personal: su escandalosa separación de Rodrigo de Paul en 2022.

La actual pareja del Principito Sosa, estrella de Estudiantes, dijo que todavía no se acostumbra a los “programas a los que les gusta hablar de la vida de los demás”, algo que padeció muchísimo y por lo que estuvo a punto de estallar.

“Más de una vez quise mandar a la mierda” a más de un periodista. “Al principio me ponían una cámara delante y me quedaba sin aire. Yo estaba pasando un momento muy vulnerable y sensible, y fue ahí cuando más se aprovecharon”, relató.

Al final, dijo que no esperaba su presente: “Jamás me imaginé que iba a poder volver a rehacer mi vida y formar una familia”.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?