¿Camino al alta?: nuevos detalles sobre la salud de Mirtha

El nuevo parte médico de Mirtha Legrand informó que la diva de 99 años se encuentra “en proceso de recuperación para poder volver a su casa”, tras diez días de internación por un cuadro compatible con neumopatía.

“Está en una habitación común en seguimiento kinésico, nutricional y clínico”, detallaron. Además, como en cada oportunidad, se refirieron al círculo íntimo de Legrand que continúa de cerca el proceso de recuperación.

Por último, al igual que en las recientes semanas, anticiparon la fecha de la próxima difusión. “De no mediar cambios, el lunes próximo enviaremos un nuevo parte médico”, remarcaron.