“Canciones traspapeladas”: Iván Noble llega con un show que revisita su historia musical

Con una trayectoria que atraviesa distintas etapas del rock argentino, Iván Noble encontró una manera de volver sobre su propia historia musical sin limitarse a repetir los repertorios de siempre. El resultado es “Canciones traspapeladas”, un espectáculo acústico que recupera composiciones que quedaron relegadas con el paso de los años y que ahora vuelven a ocupar un lugar en sus presentaciones en vivo.

El músico llegará mañana a la Ciudad para presentarse en el Teatro Metro, 4 entre 51 y 53, en el marco de una gira que comenzó a desarrollar hace un año y que surgió de una inquietud concreta: volver a cantar canciones que extrañaba y que, por distintas razones, habían desaparecido de sus shows.

“A medida que uno va acumulando discos, lógicamente acumula canciones, entonces son cada vez más las canciones que quedan afuera de los shows”, explicó Noble en diálogo con EL DIA. La idea tomó forma después de una conversación con Rubén Darío Casco, su colaborador musical, con quien decidió recuperar ese material y llevarlo nuevamente a los escenarios.

El proceso también le permitió reencontrarse con composiciones que habían quedado fuera de su memoria inmediata. Entre ellas mencionó “Princesa tibia” y “Del montón”, dos temas que el público solía pedir, pero que no estaban preparados para ser interpretados en vivo.

Al revisar ese repertorio, Noble se encontró con una sorpresa: algunas canciones le gustaban más de lo que recordaba. Incluso tuvo que volver a aprender letras de las que apenas conservaba una frase o el estribillo. Lejos de vivirlo como una dificultad, tomó esa experiencia como una oportunidad para redescubrir su propia obra.

“Me di cuenta de que algunas canciones de las que escribí no están tan mal”, reconoció. Esa distancia entre el momento de la composición y la escucha actual también le permite evaluar cuáles siguen representándolo y cuáles quedaron asociadas a una etapa que ya no siente propia.

Canciones que cambian con el paso del tiempo

Para Noble, no todas las composiciones envejecen de la misma manera. Algunas conservan su sentido original, incluso después de veinte o treinta años; otras adquieren significados diferentes o dejan de expresar aquello que el artista siente en el presente.

“Hay algunas canciones que son atemporales, las puedo cantar hoy igual que las cantaba hace 20 ó 30 años, por más que haya pasado mucha vida y mucho vino bajo el puente”, contó. En cambio, cuando siente que una canción ya no lo representa o que cambió su significado, prefiere dejarla afuera del repertorio.

Esa selección es parte central de “Canciones traspapeladas”. La propuesta tampoco deja de lado las canciones más conocidas. Noble adelantó que los clásicos que el público espera escuchar estarán presentes, intercalados con aquellos temas que considera que merecían una nueva oportunidad. “Son canciones a las que les debo una disculpa y se lo estamos haciendo, haciéndole honores de vuelta en los shows”, resumió.

El regreso de Los Caballeros de la Quema y su presente solista

La revisión de su repertorio individual coincide con otro capítulo importante de su carrera: el regreso de Los Caballeros de la Quema y la grabación de nuevo material junto a sus compañeros. Noble admitió que al principio no estaba del todo convencido con la idea, pero finalmente aceptó la propuesta y celebró el resultado.

El reencuentro, según explicó, reafirmó la decisión artística que tomó cuando comenzó su camino solista. Su intención siempre fue construir una identidad diferente de la que tenía con la banda, con canciones de una impronta más íntima, confesional e introspectiva, cercanas al universo acústico y al formato de cantautor.

“Yo cuando empecé a ser solista decidí que los discos que iba a hacer no se iban a parecer a los de Caballeros, si no me parecía absurdo, para eso seguía con una banda de rock”, señaló. Con el paso de los años, considera que esa búsqueda se mantuvo y que continúa sintiéndose cómodo con aquella elección.

También cambió su relación con la composición. A esta altura de su trayectoria, no siente la necesidad de publicar canciones por el simple hecho de seguir sumando material. “¿Qué me entusiasma hoy cuando aparece una canción nueva? Que aparezca. Simplemente eso, que aparezca y que me guste”, explicó en diálogo con este medio.

Mientras tanto, “Canciones traspapeladas” le ofrece otro camino para seguir conectado con su obra y volver a encontrarse con temas que parecían archivados.