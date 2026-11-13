Cande Tinelli festejó sus 36 años: fiesta temática, caballos y un look hot a rienda suelta

Sin dudas, Cande Tinelli llevó el estilo western a una onda más sensual para celebrar sus 36 años.

Así, la empresaria organizó una fiesta temática inspirada en su pasión por los caballos y el universo ecuestre, y eligió un conjunto que se alejó de la clásica imagen vaquera.

A través de sus redes, compartió distintas fotos de la celebración y mostró el outfit en detalle.

Allí, para la ocasión, lució un top bordó oscuro con escote halter, sin mangas y completamente cubierto de lentejuelas. El diseño dejó los hombros al descubierto y presentó una terminación irregular en pico en la parte delantera.

Para equilibrar el brillo de la parte superior, optó por un pantalón blanco ajustado, con botamanga ligeramente acampanada.

El diseño incorporó una sucesión de ojales metálicos a ambos lados de las piernas, unidos por tiras finas que formaron un entramado acordonado y dejaron espacios de piel a la vista.

Aquí, otro detalle particular apareció cerca de los tobillos, donde llevó unos lazos de tul semitransparente que sumaron una terminación delicada y contrastaron con el carácter de los herrajes.

Claramente, la propuesta reinterpretó la estética western sin recurrir a los recursos más tradicionales, como las botas texanas, los sombreros o el denim.