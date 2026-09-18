Candela Arizaga confirmó su separación de Facundo Moyano: “Me bloqueó de las redes”

A un mes del escándalo público, Candela Arizaga confirmó que se separó de Facundo Moyano en medio de rumores de infidelidad por parte del hijo del histórico dirigente gremial y a pesar de que ambos solicitaron que la Justicia levante la perimetral de acercamiento que rige en la actualidad.

“Actualmente, de mi parte, no estoy de novia. Veremos qué explicaciones tiene y qué pruebas tiene cuando nos volvamos a ver, porque estuve muy mal con todo esto que salió”, confesó la modelo en declaraciones con Mariana Fabbiani.

En ese sentido, Arizaga confesó cómo se encuentra la relación actual con Moyano: “Me bloqueó de las redes, porque yo reaccioné mal y le mandé de todo, y me bloqueó”.

Hace unas semanas, el exdiputado nacional le pidió a la Justicia que levante la perimetral que pesa en su contra y que le impedía ver a la joven. La modelo hizo la misma solicitud este jueves, pero la Fiscalía mantiene las medidas que impiden el acercamiento.

Los abogados de Arizaga confirmaron que hicieron la presentación en un escrito donde argumentaron que el relato de los testigos no pudo establecer ninguna prueba que ratifique las causas por las que está imputado.

Todo sucedió luego de que la Justicia porteña comenzara una investigación por una serie de imágenes que mostrarían a la pareja en un hotel del centro de la Ciudad de Buenos Aires, a pesar de que pesa sobre Moyano una orden de restricción.

Finalmente, Arizaga detalló cómo se encuentra de salud después del incidente que vivió con Moyano. “Recién hoy estoy como un poco mejor, pero estos días traté de no salir. Me agarra como pánico, no la estoy pasando bien, pero ya pasará todo. Sería una enorme decepción, pero no tengo pruebas. Si eso es cierto, sería un bajón. Quiero que levanten la perimetral para tener una charla con él para poder aclarar todas mis dudas y muchas cosas”, sentenció.

Moyano se quedó sin defensa

Los abogados Miguel Molina y Alfredo Gascón, que estaban a cargo de defender a Facundo Moyano, presentaron su renuncia indeclinable en las últimas horas.

El exdiputado está acusado por los delitos de lesiones leves y privación ilegítima de la libertad de su novia, la modelo Candela Arizaga. Según informaron los letrados, su salida se debe a “diferencias en la estrategia”.