Candela Arizaga habló de su relación con Facundo Moyano y reveló por qué postergaron una entrevista

La modelo Candela Arizaga habló sobre su relación con el sindicalista Facundo Moyano y negó que estén separados, luego de que se confirmara el cese de la restricción perimetral dispuesta por la Justicia tras el episodio ocurrido el pasado 4 de agosto, en el marco de una causa por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad.

“La realidad es que Facu se comprometió a ir a la entrevista así muy pronto”, explicó Arizaga al referirse a la posibilidad de participar del programa de Moria Casán.

En ese sentido, señaló que la charla podría haberse realizado al día siguiente o unos días después, ya que consideraba que el tema seguiría generando repercusiones.

La modelo también desmintió las versiones de una ruptura y aseguró que la pareja atraviesa un buen momento: “No, no, peleados, separados, no, todo lo contrario, estamos súper bien”, sostuvo, y contó que la noche anterior habían cenado juntos, aunque después cada uno se fue a su casa porque estaban cansados.

Sobre la postergación de la entrevista, Arizaga relató que había pasado días de mucho nerviosismo y que la noche anterior al encuentro no había podido dormir. Además, indicó que Moyano estaba todavía más cansado y que debía conversar con él para definir si finalmente asistirían al programa de Moria.

Por último, en los días previos, Arizaga había compartido una foto junto a Moyano y un mensaje en redes sociales: “El tiempo pone todo en su lugar; la verdad siempre encuentra su camino y el amor, cuando es verdadero, sabe esperar”.