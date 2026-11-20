A menos de un mes de que se dictara la medida de restricción perimetral en una causa por supuesta violencia de género y privación ilegítima de la libertad, la influencer Candela Arizaga compartió una imagen en la que dejó en claro que planea tener hijos con el sindicalista Facundo Moyano,

Desde sus historias en las redes, la joven publicó una imagen realizada con inteligencia artificial en la que se la puede ver junto a Moyano y a un niño con los rasgos de ambos.

Junto a la publicación escribió: «¿Se imaginan?», con un emoticón de emoción y un corazón blanco.

Vale destacar que, en las últimas semanas, Arizaga ya había manifestado públicamente sus deseos de formalizar la relación. A principios de octubre, cuando una periodista le preguntó si tenía ganas de casarse con el exdiputado nacional, respondió: "Con él, todo".

Además, ambos habían compartido fotografías y videos juntos durante un viaje a Madrid, España, donde blanquearon su reconciliación luego de varias semanas sin poder mantener contacto por la medida judicial.

Días después, la influencer volvió a quedar en el centro de la escena cuando fue consultada sobre los rumores de embarazo.

En aquella oportunidad, no confirmó ni desmintió las versiones y se limitó a responder: "No puedo responder eso".

Finalmente, el 26 de octubre, la Justicia dispuso el cese de la restricción de acercamiento que pesaba sobre Moyano. Al salir de la audiencia, el sindicalista confirmó la decisión y aseguró que ya podía volver a ver a su pareja con normalidad.

Finalmente, recordemos que, la mencionada causa se originó el 4 de agosto, cuando Moyano fue detenido luego de un confuso episodio ocurrido en un edificio del barrio porteño de Belgrano.

La investigación incluyó acusaciones por presunta privación ilegítima de la libertad, desobediencia y lesiones leves agravadas en un contexto de violencia de género.