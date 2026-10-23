Candela Arizaga volvió a pedir que levanten la perimetral y Facundo Moyano no se presentó a declarar

Candela Arizaga se presentó este jueves en la fiscalía donde volvió a solicitar que levanten la perimetral que tiene Facundo Moyano en la causa por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad.

Por su parte, el ex diputado se ausentó por enfermedad.

Así, el gremialista había sido citado a declarar en una audiencia hoy a las 10.00hs., en el marco de la causa donde se encuentra imputado pero, no se presentó porque tiene fiebre, por lo que asistirá el próximo lunes 26 de octubre.

Horas después de la citación que estaba pautada con Moyano, Arizaga se presentó junto con su abogado Roberto Herrera y volvió a solicitar que quiten todas las medidas prohibitivas que tiene el ex diputado ya que quieren continuar con la relación.

El objetivo de dicha citación es tomar conocimiento sobre cuál era la situación actual de la joven y de qué se trató el viaje a Europa con Moyano, pese a la perimetral que continúa vigente en Argentina.

Ahora, se aguarda a la presentación del gremialista en los próximos horas para saber qué va a pasar con la perimetral y las demás medidas dictadas al inicio de la causa.

"A la jueza le pedí que levanten la perimetral que yo nunca pedí, nunca me contradije. Ya pasaron tres meses de esto y queremos que se termine de una vez porque es desesperante no poder vernos, no poder hablar", expresó la joven tras la audiencia.

Acerca del encuentro en Europa, contó: "Hicimos un viaje juntos y lo disfrutamos un montón, volvimos más unidos y más fuertes que nunca para todo esto".

"Ojalá que el lunes se levante esta perimetral. Vamos a hacer lo posible para que nos escuchen más, yo me mantenía bastante oculta y ahora estoy más tranquila y con ganas de luchar por esto para que se termine de una vez", agregó Candela Arizaga.