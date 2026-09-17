Caos en la gira de Ed Sheeran: se quedó sin teloneros tras una polémica

La gira de Ed Sheeran por Norte y Sudamérica, que lo traerá al estadio de Huracán en noviembre, se sumió en el caos: cuatro de sus artistas abridores renunciaron abruptamente en solidaridad con el rapero Macklemore, a quien retiraron por hacer comentarios propalestinos en el escenario.

Horas después de que Sheeran publicara en redes sociales sobre la salida de Macklemore y atribuyera la decisión a los promotores de la gira, los artistas irlandeses Aaron Rowe y Beoga, la banda danesa Lukas Graham y Finneas publicaron en Instagram que abandonaban la gira.

Rowe y Lukas Graham iban a reemplazar a Macklemore en las fechas restantes de Sheeran en Estados Unidos, mientras que Beoga había interpretado varias canciones —incluidas algunas que la banda irlandesa de folk coescribió— con Sheeran hacia la mitad de cada presentación. Finneas, quien es hermano y colaborador musical de Billie Eilish, tenía previsto salir de gira con Sheeran en Sudamérica más adelante este año.

Las decisiones de sus colegas ejercieron una enorme presión sobre Sheeran, quien ha intentado evitar la política o tomar partido en el conflicto de Gaza, al argumentar que sus fans no van a sus conciertos para escuchar política.

Sheeran se pronunció sobre la salida de Macklemore después de que el rapero hiciera comentarios propalestinos en el escenario durante su gira, y dijo que la decisión fue tomada únicamente por los promotores. El cantante británico también señaló que se negó a verse arrastrado a un debate público sobre la guerra en Gaza.

“Que Macklemore saliera de la gira fue decisión del promotor, no mía. Nunca decepcionaría a los fans que habían hecho planes, ni abandonaría al equipo de gira y a los otros teloneros y músicos que dependen de mí para trabajar y ganarse la vida”, escribió Sheeran en Instagram.

Macklemore tenía previsto actuar en ocho de los 10 conciertos que le quedan a Sheeran en su gira por estadios.