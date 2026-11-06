Carla Czudnowsky destrozó a Horacio Cabak, lo trató de “monstruo amargado” y él salió al cruce

¡Se pudrió todo! Una nueva pelea sacude al mundo del espectáculo y tiene como protagonistas a Carla Czudnowsky y Horacio Cabak, quienes quedaron en el centro de una explosiva polémica después de que la panelista lanzara una durísima definición sobre el conductor.

Todo comenzó durante una emisión de "LAM", cuando en medio de una conversación sobre el programa “La jaula de la moda” surgió el nombre de Cabak. Lejos de esquivar el tema o intentar suavizar sus palabras, Czudnowsky fue directamente al hueso y dejó en claro que su opinión sobre el presentador está lejos de ser favorable.

“Es un monstruo amargado”, disparó la panelista, en una frase que rápidamente se convirtió en el centro de la controversia.

La contundencia de sus declaraciones encendió la polémica y volvió a poner bajo la lupa la relación entre ambos. Sin medias tintas, Czudnowsky dejó expuesta su mala opinión sobre Cabak y alimentó un enfrentamiento que no tardó en trasladarse de la pantalla chica a las redes sociales.

La reacción de Cabak que avivó el escándalo

Como era de esperar, las palabras de la panelista llegaron a oídos del conductor, que decidió reaccionar públicamente a través de las redes sociales.

Lejos de pasar inadvertido, el cruce volvió a instalar los nombres de ambos en el centro de la conversación mediática, con una polémica que sumó repercusión a partir de las duras expresiones de Czudnowsky.

El episodio dejó al descubierto una fuerte tensión entre las figuras televisivas y abrió un nuevo capítulo de enfrentamientos en el ambiente del espectáculo.

Por ahora, lo único seguro es que Carla Czudnowsky no tuvo contemplaciones a la hora de hablar de Horacio Cabak. Y sus palabras, lejos de pasar desapercibidas, terminaron desatando otro escándalo en la farándula argentina.