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Carmen Sánchez Viamonte cerrará una noche de libros y rock en La Plata

El Centro Cultural Aluvión será sede de “A todo volumen”, un encuentro que combinará literatura, periodismo y música en vivo. La actividad será este domingo, con entrada gratuita, y tendrá como cierre un show de la artista platense.

Por Redacción

La literatura y el rock se encontrarán este domingo 1° de noviembre en el Centro Cultural Aluvión de La Plata, con una propuesta que reunirá presentaciones de libros, conversación y música en vivo. La jornada, titulada “A todo volumen”, comenzará a las 20 y tendrá como cierre un recital de Carmen Sánchez Viamonte.

Durante el encuentro, las editoriales Gourmet Musical y Hormigas Negras presentarán tres novedades: “Por qué escuchamos a Iggy Pop”, de Vera Land; “Renegadas”, de Gabriela Radice; y “Novecientos pesos”, de Ernesto Gassa.

La conversación estará moderada por Max Bidart, escritor, diseñador y docente de la Universidad Nacional de La Plata. Autor de “Justo ayer” y “Despoblados”, publicado este año por Editorial Orsai, Bidart también conduce el streaming cultural “Improvisados”.

Como cierre de la noche, Carmen Sánchez Viamonte ofrecerá un show en vivo. La cantante y compositora es una de las artistas destacadas de la escena musical platense.

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