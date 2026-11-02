Carmen Sánchez Viamonte y un cierre de año a lo grande

Carmen Sánchez Viamonte cierra el año en el Ópera: este sábado, la cantautora, compositora y guitarrista platense se presentará con sus canciones atravesadas por la ternura, el amor y la vitalidad, pensadas como formas de resistencia frente a un clima de época cada vez más hostil.

Es una apuesta a otra escala para Carmen: este año recorrió salas del circuito local como Ciudad de Gatos y Guajira, pasó por la Comunidad Ferroviaria de Tolosa y subió al escenario de Grossa en el Hipódromo. Este fin de semana, fue parte de la jornada titulada “A todo volumen”, que tuvo presentaciones de libros musicales de las editoriales Gourmet Musical y Hormigas Negras presentarán tres novedades y un cierre a cargo de la artista local.

Carmen Sánchez Viamonte nació en Villa Elisa: a los 15 armó su primera banda de rock, se sintió rechazada en ese ambiente y se alejó, aunque volvió a animarse en 2018, al calor de una escena de rock más feminista. Lleva tres discos publicados.