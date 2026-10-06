Caro Calvagni reveló un deseo muy especial que tiene junto a Nicolás Tagliafico

Caro Calvagni está en Argentina para acompañar a Nicolás Tagliafico, quien este martes será parte del partido de despedida de Lionel Messi.

Así, la mencionada modelo habló de distintos aspectos de su vida personal, entre ellos, uno de los temas que más suelen consultarle sus seguidores: la maternidad.

Por primera vez, Caro se refirió públicamente a sus deseos de ser madre y contó que junto a Nico tienen ganas de formar una familia.

“Siento que hay mucha presión social con los hijos. Todo el tiempo nos están preguntando por el tema. Quizá es porque los jugadores suelen formar su familia desde muy jóvenes”, comenzó diciendo.

Vale destacar que, durante los últimos años, sus seguidores les preguntaron en reiteradas oportunidades por la posibilidad de convertirse en padres, especialmente a través de las redes sociales.

Pero, tanto Caro como Nicolás solían esquivar el tema y preferían mantener en privado sus planes respecto a la maternidad y la paternidad.

Caro explicó que durante varios años sus prioridades fueron otras: “Yo siento que es muy un tema personal. En mi caso divido mi vida por etapas y por un tiempo los hijos no fueron mi prioridad, le di mucha importancia a mis proyectos, a viajar y a disfrutar de mi pareja”.

Sin embargo, reconoció que actualmente sus deseos cambiaron. “Y ahora sí siento que estoy en otra etapa de mi vida, donde estoy preparada para ser madre”, aseguró.

Finalmente, Caro confirmó que con Nico, quien es su pareja hace más de 10 años, ahora sí sienten que es el momento para convertirse en padres.

“Quiero aclarar que sí, con Nico queremos ser padres, pero será en el momento que decidamos nosotros”, cerró.