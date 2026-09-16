Carolina Papaleo confesó haber contratado a una detective para descubrir si su pareja le mentía

En la tele, en su visita a Iluminadas, el ciclo de la TV Pública conducido por Iliana Calabró, Carolina Papaleo contó que contrató a una detective privada para comprobar las contradicciones en el relato de un hombre con el que mantenía un vínculo amoroso.

Allí, la mencionada actriz aseguró que él afirmaba estar separado, aunque varios datos la llevaron a desconfiar

Entonces, explicó que la decisión llegó después de advertir inconsistencias en las explicaciones que recibía. “No me cerraba y no me cerraba”, confesó Carolina, al tiempo que señaló que prefirió reunir información antes de hablar directamente con el hombre.

La actriz recurrió a una amiga productora, a quien le pidió reserva sobre el tema. Según relató, la mujer consultó en un chat de productores para conseguir contactos de detectives privados. Papaleo recibió tres referencias y optó por una investigadora. “Quiero una mujer, porque me va a entender”, reveló.

El hombre al que buscaba investigar vivía en la costa, dentro de un barrio cerrado. Esa distancia, según indicó Papaleo, impedía que ella pudiera comprobar personalmente cuales eran sus movimientos cotidianos.

Antes de acudir a la detective, la actriz ya había revisado una computadora y reunido datos que consideraba relevantes. “Yo ya hice esta investigación hasta acá. Yo te puedo dar todos los datos que encontré”, recordó que le dijo a la profesional.

La respuesta de la detective llegó al día siguiente. Papaleo aseguró que la investigadora consideró fundadas sus dudas tras analizar la información disponible.

En este sentido, la actriz relató que uno de los elementos que reforzó su sospecha fue un viaje al exterior que el hombre realizó acompañado por su esposa. El contundente dato chocaba con la versión de que la relación matrimonial había terminado.

“Lo único que me cerraba era esto, que había vuelto con su mujer, porque él decía que estaba separado”, afirmó Papaleo en el programa.

Vale destacar que, la actriz no reveló la identidad del hombre ni precisó cuándo ocurrió el episodio.

Por último, Papaleo contó que, una vez reunida la información, decidió encontrarse con él para plantearle las contradicciones que había advertido.

Asimismo, negó haber intentado intervenir en su matrimonio y dijo que buscaba esclarecer la situación antes de tomar distancia.