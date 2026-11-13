Carpa VIP: ciudadanos de primera y de cuarta

¡Qué escándalo, chicas! Tenemos expertise en arruinarlo todo, en echar todo a perder.

Y ahora, ¿qué pasó, Susy?

La “Carpa VIP” en Palermo. Eso pasó.

No estoy al tanto. Contanos.

Mientras millones de cristianos se calcinaban bajo el sol, se les reventaban las várices y se les hinchaban las patas, unas cuantas “celebrities” de la farándula autóctona engullían canapés en un sector privilegiado, pegado al santuario, con sofisticado catering. Después accedían a sillas reservadas para escuchar la misa del Papa.

¿Celebrities? ¿Quiénes?

Figuras de nuestra aristocracia berreta. Valeria Mazza y su marido, Alejandro Gravier; la sharará Shanina, Pampita, Analía Franchín, Claudia Villafañe y otros mediáticos.

¡Qué contraste! León propiciando la sobriedad, la mesura y la humildad, y estos mamarrachos haciendo ostentación.

¿No vieron las historias que subieron a Instagram? Mandándose la parte como si fueran una raza superior. ¡Se viralizaron!

Disculpame, Susy, pero la culpa no es del chancho, sino de quienes le dieron de comer.

¿Quiénes?

¿Cómo quiénes? Los organizadores del evento, el gobierno de la Ciudad. Chupamedias y obsecuentes. Todo para que los medios no hablen mal de la gestión del primito de Macri. Elemental, Watson.

Pero quedaron requetemal. En las redes los están matando.

Por eso ahora se rasgan las vestiduras y piden perdón en la tele. No se les cree nada. “Yo no tengo la culpa de que me hayan invitado”, dijo la jermu de Latorre.

¿Y había un dress code para esos seudo VIP?

¡Obvio! Tonos oscuros, pantalones largos, faldas o vestidos hasta la rodilla como mínimo, hombros cubiertos y prohibición de prendas con lemas políticos o publicidad.

Hubo otro escandalete. En Luján parece que Pampita se coló para estar cerca del Papa, pegadita a la valla.

Otra que tiene coronita. En este íspa hay hijos y entenados, como decía mi nona. Unas nacen con estrella y otras, como nosotras, estrelladas.

Todas esas acomodadas dicen que se las critica por envidia.

Ahora que decís “envidia”, ¿se enteraron de la metida de pata que se mandó Jensen Huang, el director ejecutivo de Nvidia, la empresa más valiosa del mundo que fabrica procesadores para inteligencia artificial?

¡Ni idea!

El chabón se enganchó con una mina que resultó ser espía. Y tiene su mismo apellido.

Mucha inteligencia artificial y cero inteligencia natural. ¡Qué dolobu!

La minita es una especie de Mata Hari china. Estuvo vinculada a Megaspeed, una empresa registrada en Singapur que se convirtió en una de las mayores compradoras de chips de inteligencia artificial de Nvidia en Asia. Negocio redondo.

Ya se sabe. Algunas cosas tiran más que un yunta de bueyes.

Estuviste fina, amiga. Se nota que la visita papal morigeró tu lenguaje.

Chicas, ¿ustedes creen que les caerá la ficha a nuestros gobernantes? León dijo cosas muy grossas sobre la justicia social, la buena convivencia democrática, ocuparse de los más vulnerables, la dignidad que da el trabajo y el cuidado de las palabras.

Disculpen mi pesimismo, pero dudo que acusen recibo de esos reclamos. Cero autocrítica argenta.

Chicas, les traje botellitas de agua bendita pa'l brindis.

Perdón, pero prefiero la sangre de Cristo. ¡Mozo! ¡Un pingüino del tinto de la casa! ¡Chin, chin!