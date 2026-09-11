Cartelera porteña

Música

Serú Girán por Lebón y Aznar

Un histórico reencuentro en el que dos de los miembros originales de Serú Girán interpretan en vivo las canciones más emblemáticas de la banda. Será una celebración de su legado y del contacto de estos músicos con sus fans. Se presentan el sábado 12, 21 horas en el Movistar Arena (Humboldt 450).

Don Giovanni

Una de las mayores obras maestras de la ópera, destacada por su complejidad psicológica y su capacidad para retratar el deseo y la transgresión. Este es un drama jocoso en dos actos con música de Wolfgang Amadeus Mozart y libreto en italiano de Lorenzo Da Ponte, basado en la obra de Tirso de Molina “El burlador de Sevilla y convidado de piedra”. Hoy a las 20 horas en Teatro Avenida (Av. de Mayo 1222).

Stomp

La leyenda mundial de la percusión en vivo regresa a la Argentina. Ocho intérpretes en escena construyen, a partir de objetos cotidianos -como tachos de basura, escobas y bidones-, un lenguaje propio donde el ritmo, el humor físico y la teatralidad se combinan en un show arrollador, sin una sola palabra y con una comunicación directa y visceral. De martes a viernes a las 21 horas; sábado 18:30 y 22 horas; y domingo a las 18 horas en Teatro Ópera (Av. Corrientes 860).

Teatro

La ratonera

Una intensa nevada deja aislado al recientemente inaugurado hostal Monkswell, donde un grupo de desconocidos queda atrapado sin posibilidad de abandonar el lugar. Mientras los huéspedes intentan convivir en medio de las primeras tensiones, la noticia de un crimen ocurrido en Londres altera la tranquilidad del refugio. Poco después llega un joven sargento de policía con una inquietante advertencia: el asesinato podría estar relacionado con uno de los presentes y todo indica que habrá una nueva víctima. La desconfianza comienza a instalarse entre los ocupantes del hostal. Cada uno parece ocultar algo, todos tienen zonas oscuras en su pasado y nadie resulta exactamente quien dice ser. De miércoles a domingos en el Teatro Liceo (Avenida Rivadavia 1499).

VISITANDO AL SR GREEN

Ross Gardiner es un joven ejecutivo neoyorquino que, tras un incidente de tránsito en el que casi atropella al Sr. Green -un viudo mayor que vive solo-, es condenado por un tribunal a visitarlo una vez por semana durante seis meses para asistirlo en las tareas que necesite. Lo que comienza como una obligación incómoda luego se convertirá en un vínculo inesperado que pondrá a prueba sus prejuicios, sus convicciones y su manera de relacionarse con los demás. Con una combinación de humor y sensibilidad, la obra aborda temas como la amistad, la empatía, la familia, la soledad y la aceptación, invitando al público a reflexionar sobre la importancia de escuchar al otro y abrirse a nuevas perspectivas. De miércoles a domingos en el Multiteatro (Avenida Corrientes 1283).

La lluvia de fuego

Una pieza escrita por Silvina Ocampo y Juan José Hernández que dirige Marilú Marini, con un elenco integrado por Valeria Lois, Carolina Saade, Agustín Rittano, Damián Mai y Mercedes Beno Mendizábal. En esta obra florecen la fantasía y la imaginación de la infancia, que no está sujeta a los límites de la lógica o las convenciones sociales. De miércoles a sábados a las 20:30 horas; y domingos a las 19:30 horas en el Teatro San Martín (Av. Corrientes 1530).

Eventos

Christiane: un bio-musical cientifico

Teatro, música en vivo y proyecciones en el domo para descubrir la increíble vida de Christiane Dosne Pasqualini, una figura fundamental y pionera de la ciencia a nivel internacional por su investigación de la leucemia. La propuesta es protagonizada y escrita por Belén Pasqualini, nieta de Christiane. Sábado a las 19 horas en el Planetario Galileo Galilei (Av. Sarmiento y Belisario Roldán).

FACAFF

No te pierdas la octava edición de este festival cultural autogestivo que convoca a artistas de tango actual, alejados de los estereotipos y de la mirada for-export. Es un multitudinario encuentro donde más de veinte agrupaciones ofrecen una mirada auténtica e innovadora del tango actual. Consultá la programación. Jueves, viernes y sábados a las 20 horas; domingos a las 19 horas hasta el 27 de septiembre en Club Atlético Fernández Fierro (Sánchez de Bustamante 772).

Estrellas que transforman su entorno: una mirada al medio interestelar

El Planetario y el Instituto de Astronomía y Física del Espacio presentan un ciclo de encuentros sobre temas de investigación sobre el universo. En esta primera fecha, la Dra. Laura Suad invita a explorar un componente fundamental de nuestra galaxia que está presente en el espacio entre las estrellas: el medio interestelar. Hoy a las 19 horas, con entrada gratuita en el Planetario Galileo Galilei (Av. Sarmiento y Belisario Roldán).

Festival de la Luna 2026

Organizado por la Asociación Civil de los Taiwaneses en Argentina, el Festival de la Luna es una oportunidad para conocer las costumbres vinculadas con esta tradicional festividad. La propuesta incluirá shows artísticos y culturales, además de talleres experienciales pensados para distintas edades. El domingo 13, de 12 a 19 horas en Asociación Civil de los Taiwaneses en Argentina (Arribeños 2275). Con entrada libre y gratuita.

Exigí Buen Café

No te pierdas esta feria con más de cien expositores. Café libre, talleres gratuitos, Latte Art en vivo, charlas y conferencias. Además cuatro concursos nacionales: Barismo, Latte Art, Filtrados y Tueste. También, mercado de exquisiteces, sommeliers y baristas juntos explorando combinaciones que te van a sorprender. Domingo 13 y lunes 14, de 10 a 20 horas en La Rural (Av Santa Fe y Thames).