Cartelera porteña

Música

María Becerra

María Becerra se presenta en el Movistar Arena (Humboldt 450) con un total de 10 funciones en formato 360° como parte de su “Quimera Tour”. La serie de conciertos en Buenos Aires comienza esta noche y suma una nueva fecha para el domingo 7 de febrero de 2027 tras agotar nueve presentaciones previas.

Creamfields

Buenos Aires será escenario de uno de los festivales de música más relevantes del mundo. Llega una nueva Creamfields con una line up inolvidable que la convierte en el mejor plan. El mega evento traerá talentos internacionales y locales. Los clásicos de siempre y las más novedosas tendencias de la música electrónica en una única fecha. Este emblemático festival nació en 1998 en Winchester, Reino Unido, y en noviembre de 2001 desembarcó en Buenos Aires como plataforma de lanzamiento para América Latina. Desde entonces, cada edición de Creamfields en Argentina ha sido epicentro de fanáticos de todo el mundo. Algunos de los nacionales que dirán presente están Ana Hagen, Carca DJ Set, DJs Pareja, Momo Trosman, Mar Monzón, Lulu Matheou, Mabel, Manu Oubiña y Pabels. La cita es el sábado desde las 15 horas en Parque de la Ciudad (Villa Lugano).

La bomba de tiempo

El grupo continúa con sus clásicos Lunes Bomba en el patio de Ciudad Cultural Konex (Sarmiento 3131) al aire libre y sin suspensión por lluvia. En el marco de su 20° aniversario, y después de su reciente gira por España, La Bomba sigue apostando a la música y además, el próximo lunes 23 de noviembre habrá una edición especial ATP (apta para todas las edades).

Teatro

LA VOZ HUMANA

Una mujer. Un teléfono. Y una conversación que lo cambia todo. Entre verdades, mentiras, recuerdos y silencios, una mujer intenta entender qué queda de un amor cuando las palabras ya no alcanzan. Con la interpretación única y la inconfundible gestualidad de Humberto Tortonese, La voz humana vuelve a escena con humor, emoción y toda la vigencia de un clásico que sigue hablando de nosotros. Sábados y domingos de noviembre en el teatro Politeama (Paraná 353).

8 Mujeres

8 Mujeres es una comedia tan misteriosa como divertida, rodeada de intrigas de principio a fin. Todo transcurre en una casa de campo durante los años cincuenta. Allí, el dueño de la mansión aparece asesinado y, a partir de ese momento, comienza una larga y tensa jornada de investigación. Discusiones, peleas, humor y revelaciones se suceden mientras cada una de las mujeres deja al descubierto secretos ocultos que las convierten, inevitablemente, en sospechosas. Porque en esta casa nadie parece ser quien dice ser. Y cuando finalmente la verdad salga a la luz, todas las mentiras quedarán expuestas. De miércoles a domingos en Multiteatro (Avenida Corrientes 1283).

La ratonera

Una intensa nevada deja aislado al recientemente inaugurado hostal Monkswell, donde un grupo de desconocidos queda atrapado sin posibilidad de abandonar el lugar. Mientras los huéspedes intentan convivir en medio de las primeras tensiones, la noticia de un crimen ocurrido en Londres altera la tranquilidad del refugio. Poco después llega un joven sargento de policía con una inquietante advertencia: el asesinato podría estar relacionado con uno de los presentes y todo indica que habrá una nueva víctima. La desconfianza comienza a instalarse entre los ocupantes del hostal. Cada uno parece ocultar algo, todos tienen zonas oscuras en su pasado y nadie resulta exactamente quien dice ser. Cuando el crimen finalmente golpea dentro de la casa, el encierro se convierte en una auténtica trampa donde cualquiera puede ser el asesino... o la próxima víctima. Lunes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo en Teatro Liceo (Avenida Rivadavia 1499).

La función que sale mal

Hay un asesinato, hay un detective, pero también hay un elenco que no podría hacer las cosas peores aunque lo intentara. En “La función que sale mal”, los actores de la Sociedad de Teatro de Cornley ponen todo su empeño en presentar un drama serio, pero lo que termina pasando en escena es un caos desternillante. De jueves a domingos en Multiteatro (Avenida Corrientes 1283).

Eventos

Fuerza bruta

El grupo presenta AVEN, su espectáculo más vibrante, conmovedor y explosivo, con versión renovada. El show es una aventura sensorial que atraviesa el cuerpo y sacude los sentidos. Una gran apuesta lúdica donde todo puede pasar: volar atravesando cascadas, bailar entre mariposas, flotar por el universo o viajar dentro de una ballena. Una celebración de la alegría, la libertad y la belleza que parece perdida, pero que sigue ahí, esperando ser redescubierta. De jueves a domingos en Sala SinPiso (Julio Argentino Noble 4100).

Mafalda inmersiva

Mafalda Inmersiva, una experiencia de entretenimiento cultural de gran escala que te llevará a caminar por el universo de Quino. El objetivo es que toda la familia pueda sentirse cerca de Mafalda por un rato: está pensada tanto para quienes se criaron leyendo la tira como para quienes recién están descubriendo a este personaje entrañable. Por eso, los más chicos dispondrán de un recorrido lúdico con juegos diseñados especialmente, donde podrán habitar el mundo Mafalda. De lunes a domingos en el Centro Cultural Recoleta (Junín 1930).