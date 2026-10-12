Casi no quedan actrices que trabajaron con Hitchcock

Con el fallecimiento esta semana de Eva Marie Saint, protagonista de “Intriga internacional”, desaparece una de las integrantes del selecto grupo de actrices vivas que trabajaron con Alfred Hitchcock en la era clásica de Hollywood, algunas tan atípicas, según el canon del maestro del suspense, como Julie Andrews o Shirley MacLaine.

Eva Marie Saint era a sus 102 años la más veterana de este reducido club, del que formaba parte con todos los honores gracias a la magnética espía que enamoraba a Cary Grant en la mítica escena del Monte Rushmore, y que la entroncaba, a rajatabla, con el espíritu de la fría “rubia hitchcockiana”.

En esa liga juega todavía Kim Novak, protagonista en 1958, junto a James Stewart, “Vértigo”, posiblemente la obra cumbre del mago del suspenso, que ha encabezado muchas listas de las mejores películas de la historia.

También sigue viva, con 96 años, Tippi Hedren: a pesar de que Hitchcock, fallecido en 1980 en Los Ángeles, la sometió a acoso y maltrato de todo tipo durante los dos rodajes en los que participó, la norteamericana (madre de Melanie Griffith) es una de la decena de actrices que repitió experiencia con el obsesivo director londinense, en “Los pájaros” (1963) y en “Marnie” (1964), junto a Rod Taylor y Sean Connery, respectivamente.

Aunque para muchos la protagonista de “Psicosis” (1960) es, sin duda, (la ya fallecida) Janet Leigh, gracias a la impactante escena de su muerte en la ducha bajo las cuchilladas que le asesta Norman Bates (Anthony Perkins) y que la convirtió en mito intocable del cine (con nominación al oscar incluida), la actriz que llevaba el peso del resto de metraje de esta perturbadora película era Vera Miles, hoy de 96 años.

Hitchcock también filmó con Shirley MacLaine -que ha cumplido ya los 92 años- en 1955, y con Julie Andrews, hoy de 91 años, entonces una de las estrellas del cine familiar del momento gracias al Oscar logrado por “Mary Poppins” (1964). Menos famosa, pero aún viva también a sus 101 años, es la francesa Brigitte Auber, que tuvo un pequeño papel junto a Cary Grant y Grace Kelly en “Para atrapar a un ladrón” (1955), mientras que el título de actriz más joven de este “club de supervivientes” recae, a sus 77 años, en la británica Verónica Cartwright, que era una adolescente de 14 cuando rodó “Los pájaros”, en 1963.