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Casi sin pensar: en medio del juicio por homicidio, Pity Álvarez chocó contra un auto que cargaba nafta

Por Redacción

Cristian “Pity” Álvarez protagonizó un accidente de tránsito durante la madrugada de este martes en una estación de servicio de La Paternal, mientras atraviesa el juicio por el homicidio de Cristian Díaz, ocurrido en 2018.

El episodio ocurrió alrededor de las 2.10 en una estación ubicada en avenida San Martín y Nicasio Oroño, a pocas cuadras del Cementerio de Chacarita. El músico salía de la estación de servicio a bordo de un Volkswagen Bora cuando impactó contra un Peugeot 208 que se encontraba cargando combustible. 

De acuerdo con el relato del conductor del Peugeot, un joven de 24 años, Álvarez habría realizado una maniobra marcha atrás y terminó chocando contra su vehículo. El impacto provocó daños en las puertas y en el sector delantero del lado del acompañante. 

Tras el choque, según contó el damnificado, el músico permaneció dentro de su auto y le manifestó que tenía “problemas legales”. Luego se retiró del lugar sin entregar la documentación personal ni la correspondiente al vehículo. El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad de la estación de servicio. 

Fuentes oficiales señalaron además que Álvarez no tendría licencia de conducir vigente. El caso quedó bajo investigación de la Justicia porteña. 

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