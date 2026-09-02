Caso Silvina Luna: una nueva pericia sería clave en la causa contra Lotocki

Una nueva junta médica sumó un elemento clave a la investigación por la muerte de Silvina Luna. Según las conclusiones del informe, el polimetilmetacrilato (PMMA) que Aníbal Lotocki le colocó a Luna durante una intervención en 2011 habría provocado una alteración metabólica conocida como hipercalcemia. Esta afección derivó de manera progresiva en una insuficiencia renal crónica y otras complicaciones que afectaron su salud. Luna murió el 31 de agosto de 2023, a los 43 años, después de permanecer durante años bajo tratamiento a la espera de un trasplante de riñón.

La nueva evaluación también analizó el accionar médico de Lotocki ante la aparición y evolución de las complicaciones. Uno de los especialistas que participó del estudio señaló que habría existido una falta de seguimiento integral del cuadro clínico. El informe deberá incorporarse formalmente al expediente y será analizado por el fiscal Pablo Turano y las distintas partes.