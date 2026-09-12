Céline Dion vuelve a brillar: el regreso de una diva incansable

Céline Dion está lista para volver a encontrarse con su público. A los 58 años, la cantante canadiense inicia esta noche una nueva serie de conciertos en París, en lo que representa uno de los regresos más esperados de la música internacional después de años atravesados por problemas de salud.

La artista se presentará en la Plenitude Arena, ubicada en las afueras de la capital francesa, con una primera tanda de 16 shows. El calendario contempla además otras diez presentaciones previstas para mayo. Será el reencuentro de una de las voces más reconocidas del mundo con los escenarios, luego de una extensa ausencia.

Dion había interrumpido su última gira, iniciada en 2019, y desde entonces su regreso se demoró en varias oportunidades. Primero fue la pandemia y luego un diagnóstico que cambió por completo sus planes: en 2022 contó públicamente que padecía el síndrome de la persona rígida, una enfermedad neurológica incurable que puede provocar rigidez muscular y fuertes espasmos.

A pesar de las dificultades, la cantante encontró la manera de mantenerse cerca de la música. Una de las imágenes más recordadas de los últimos años ocurrió en julio de 2024, cuando sorprendió al mundo con su presentación en la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de París. Desde la Torre Eiffel, interpretó “Himno al amor”, de Édith Piaf, en una actuación que fue recibida con enorme emoción.

Ahora, Dion asegura sentirse preparada para dar un nuevo paso. En marzo, al anunciar sus conciertos parisinos a través de sus redes sociales, transmitió un mensaje de optimismo: “Estoy realmente bien, mi salud... me siento bien, me siento fuerte, canto mucho, incluso bailo un poco”.

Una vida marcada por la música

La historia de Céline Dion comenzó lejos de los grandes escenarios. Nacida en 1968 en Charlemagne, una pequeña localidad cercana a Montreal, fue la menor de 14 hermanos de una familia de origen modesto. Su talento apareció desde muy chica y, cuando tenía apenas 12 años, su madre le hizo llegar una grabación al representante René Angélil.

El productor quedó impactado al escucharla y decidió apostar por aquella joven cantante. Para financiar su primer álbum llegó incluso a hipotecar su casa. Con el tiempo, Angélil se convirtió en su representante, mentor y pareja. La diferencia de edad entre ambos generó polémica cuando su relación se hizo pública, pero terminaron casándose en 1994 en una espectacular ceremonia en la basílica de Notre-Dame de Montreal.

Unos años después llegaría la canción que la transformaría en una estrella planetaria. En 1997, “My Heart Will Go On”, tema central de la película “Titanic”, se convirtió en el mayor éxito de su carrera y en una de las canciones más reconocibles de la historia del cine.

La relación de Dion con Francia también comenzó mucho antes de su consagración internacional. En 1983, su aparición en un famoso programa de televisión francés llamó la atención del público, con el que volverá a reencontrarse esta noche.