Charly llega a Netflix: en su cumple número 75, el regalo fue para los fans

Charly García cumplió ayer 75 años y, entre homenajes, celebraciones y canciones que volvieron a sonar en distintos rincones del país, hubo un anuncio especial para sus seguidores. Netflix confirmó la producción de un documental sobre su vida y su obra, con una particularidad que lo diferencia de otras producciones dedicadas al músico: esta vez será el propio Charly quien cuente su historia.

“Esta vez, Charly por Charly. Say no more”, se lo escucha decir en un breve audio difundido por la plataforma para presentar el proyecto. Una frase que alcanza para despertar expectativas alrededor de una figura sobre la que se escribieron libros, se filmaron documentales y se contaron innumerables anécdotas, pero cuya mirada personal promete aportar una perspectiva diferente.

El anuncio llegó precisamente el 23 de octubre, fecha en la que Carlos Alberto García Moreno celebró sus 75 años, y se sumó a una serie de actividades organizadas para homenajear a uno de los artistas más influyentes de la música popular argentina.

La nueva producción, que todavía no tiene fecha de estreno confirmada, estará dirigida por Alejandro Hartmann y contará con la producción de Haddock Films, compañía encabezada por Vanessa Ragone. El objetivo será recorrer la trayectoria de Charly, desde sus primeros pasos hasta su consagración como una de las figuras centrales del rock nacional, y explorar el impacto de una obra que atravesó generaciones.

con voz propia

La principal novedad del documental está en la decisión de darle la palabra al propio García. Su vida fue abordada desde múltiples perspectivas, con testimonios de músicos, familiares, periodistas y personas que compartieron diferentes etapas de su carrera. Ahora, la propuesta buscará reconstruir ese recorrido a partir de su voz.

No faltará material para contar. Niño prodigio del piano, con oído absoluto y formación clásica, Charly comenzó a construir su leyenda con Sui Generis, junto a Nito Mestre, antes de integrar La Máquina de Hacer Pájaros y Serú Girán, dos proyectos fundamentales para la evolución del rock argentino.

Su carrera solista, iniciada en los años ochenta, terminó de consolidarlo como un compositor capaz de combinar melodías inolvidables, experimentación sonora y una mirada aguda sobre la sociedad argentina. Discos como “Yendo de la cama al living”, “Clics modernos” y “Piano bar” forman parte de un repertorio que continúa influyendo sobre nuevas generaciones.

A esa historia artística se suma una vida personal atravesada por momentos de enorme exposición, episodios controvertidos, dificultades de salud y regresos que mantuvieron intacto el interés del público.

En 2024, con “La lógica del escorpión”, volvió a presentar canciones nuevas y confirmó que su vínculo con la creación musical seguía vigente.

UN gran DESAFÍO para sus creadores

Vanessa Ragone, productora y directora de Haddock Films, destacó la dimensión del proyecto y la responsabilidad de trabajar sobre una figura de semejante importancia cultural.

“Este documental es un orgullo, una responsabilidad inmensa, y ante todo mucha felicidad”, expresó.

La productora señaló que la obra de García acompañó buena parte de su vida y consideró extraordinaria la oportunidad de retratar a un artista de semejante influencia. También agradeció la confianza depositada por el músico y Netflix en el equipo responsable de la realización.

Por su parte, el director Alejandro Hartmann reconoció que la música de Charly ocupa un lugar especial en su historia personal.

“Desde chico Charly y su música son parte de mi vida. Retratarlo es el desafío más alucinante que puedo imaginar”, afirmó.