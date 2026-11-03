Chascomús se prepara para diez días de teatro, música y humor

El teatro volverá a ocupar un lugar central en la agenda cultural de Chascomús. Entre el 6 y el 15 de noviembre se desarrollará la 12ª edición de la Maratón de Teatro, una propuesta que combinará figuras reconocidas de la escena nacional, producciones del circuito independiente y actividades gratuitas para toda la familia. Durante diez días, la ciudad ofrecerá una programación que atravesará el humor, el drama, la música y las artes circenses.

Organizado por El Esférico junto a la Municipalidad de Chascomús, el encuentro tendrá como escenario principal al Teatro Municipal Brazzola, aunque también llevará espectáculos a la calle. La iniciativa busca acercar diferentes expresiones artísticas a públicos diversos y generar espacios de encuentro alrededor de las artes escénicas.

La primera función será el viernes 6, a las 21, con “Dani La Chepi. Nuevo unipersonal”. La actriz, cantante y humorista presentará un espectáculo que mezcla personajes, canciones, improvisación e interacción con los espectadores.

Al día siguiente, el sábado 7 desde las 19, llegará uno de los momentos centrales del encuentro: una jornada de acceso libre y gratuito que se extenderá por los espacios interiores y exteriores del Brazzola. Entre los espectáculos anunciados estará Circo Cambalache, una compañía llegada desde Córdoba que fusiona destrezas circenses, comicidad y música en vivo, con una puesta que invita al público a participar activamente. También habrá presencia platense con Denis y Las Perlas, una banda de cumbia que recupera clásicos del género mediante arreglos propios y una propuesta escénica que integra músicos, cantante y bailarinas. La celebración se completará con artistas locales, DJs, números de danza y espacios gastronómicos.

Después de la apertura, la programación continuará el viernes 13, a las 21, con “La Reina de Turdera”, escrita e interpretada por Jazmín Spanarelli y dirigida por Juan Mako. La obra parte del festejo de cumpleaños de Teresina para reconstruir una historia familiar marcada por la inmigración italiana hacia el conurbano bonaerense.

El sábado 14, también a las 21, será el turno de “Suavecita”, protagonizada por Camila Peralta, con dramaturgia y dirección de Martín Bontempo. La historia sigue a una trabajadora de un hospital público que descubre que posee una capacidad extraordinaria para curar pacientes. Estrenada en 2023, la obra se convirtió en uno de los fenómenos del circuito independiente y realizó funciones en Argentina, Uruguay, México, España y Portugal.

El cierre llegará el domingo 15, a las 20, con “Okasan. Diario de viaje de una madre”, protagonizada por Carola Reyna y dirigida por Paula Herrera Nóbile. La obra relata el viaje de una mujer a Japón para visitar a su único hijo, que decidió instalarse en ese país.

ENTRADAS Y ABONOS

Las entradas generales para cada una de las cuatro funciones se encuentran disponibles en la boletería del Teatro Municipal Brazzola y a través de la plataforma EntradaWeb. También se ofrece el pase “Veo todas las obras”, que permite asistir a los cuatro espectáculos, con un gran ahorro respecto de la compra individual.

La jornada artística del sábado 7, en tanto, será completamente gratuita. La programación completa y las novedades pueden consultarse en Instagram, a través de la cuenta @maratondeteatro.