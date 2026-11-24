Durante años, Chiara Ferragni fue sinónimo de éxito, lujo y glamour. Convertida en una de las primeras grandes influencers del mundo, la italiana logró transformar sus publicaciones en redes sociales en un imperio empresarial, con marcas propias, contratos millonarios y una exposición mediática que parecía no tener límites. Sin embargo, detrás de aquella vida aparentemente perfecta se escondían conflictos que terminarían por derrumbar su imagen pública.

Ahora, después de atravesar uno de los períodos más turbulentos de su carrera, Ferragni acaba de estrenar en Netflix “Chiara Ferragni: De frente”, un documental en el que cuenta lo que ocurrió cuando las cámaras dejaron de mostrar su vida ideal. La producción repasa el escándalo conocido como Pandorogate, el proceso judicial que puso en jaque su carrera y el final de su matrimonio con el rapero Fedez.

Nacida en Cremona, Italia, Ferragni comenzó su camino hacia la fama en 2009 con el blog de moda The Blonde Salad. Su popularidad creció hasta convertirla en una empresaria reconocida internacionalmente, capaz de generar millones de euros a partir de su imagen. Junto a Fedez formó una de las parejas más famosas de Italia, con millones de seguidores pendientes de su vida familiar y de sus dos hijos, Leone y Vittoria.

Pero el cuento de hadas comenzó a desmoronarse en diciembre de 2023, cuando estalló una polémica por la promoción de un tradicional dulce navideño italiano, el pandoro. La influencer había participado de una campaña publicitaria que vinculaba la compra del producto con una iniciativa benéfica destinada a un hospital infantil. Sin embargo, las autoridades cuestionaron la manera en que se había comunicado esa colaboración y consideraron que podía inducir a error a los consumidores.

El caso terminó con una multa superior al millón de euros y derivó en una investigación judicial. Las consecuencias fueron inmediatas: marcas que cancelaron acuerdos comerciales, contratos publicitarios que desaparecieron y una ola de críticas en las redes sociales. La mujer que había construido su fortuna sobre la confianza de sus seguidores veía cómo esa misma exposición se convertía en su peor enemiga.

El proceso judicial concluyó en enero de 2026 con la absolución de Ferragni, pero el daño a su reputación ya estaba hecho. En una entrevista con Vanity Fair, la empresaria reconoció sus errores y admitió que habría actuado de otra manera.

“El problema fue no haberme asesorado lo suficientemente bien, algo de lo que asumo toda la responsabilidad. Cometimos un error, un error que provocó todo lo que pasó después”, aseguró.

Ferragni también explicó por qué, incluso en los momentos de mayor rechazo público, continuó compartiendo imágenes de su vida cotidiana. “Mi miedo era desaparecer de la vida de la gente”, confesó, al reconocer que publicar contenido era una manera de aferrarse a la normalidad que había perdido.

El divorcio, las traiciones y la depresión

Como si el escándalo comercial no fuera suficiente, Ferragni también debió enfrentar el derrumbe de su matrimonio con Fedez, con quien había protagonizado el reality Los Ferragnez. La pareja, que durante años mostró una vida familiar aparentemente perfecta, se separó en 2024 en medio de rumores de infidelidades, reproches públicos y una creciente exposición de sus conflictos privados.

En Vanity Fair, la influencer describió una relación atravesada por discusiones y desencuentros. Reconoció que durante mucho tiempo aceptó situaciones que la hacían infeliz por temor a quedarse sola y que el final del matrimonio fue especialmente doloroso porque coincidió con el peor momento de su carrera.

“Nuestra relación era difícil en muchos aspectos. Pero Federico era mi familia, una familia no perfecta, pero una familia que esperaba que perdurase. Sentirme abandonada me hizo mucho daño”, confesó.

La empresaria también habló de las consecuencias emocionales de aquella sucesión de crisis. Contó que sufrió depresión por primera vez y que sus hijos y su familia fueron fundamentales para atravesar ese período.

“Nunca antes había sufrido depresión, esa sensación de no ver la luz, de sentirse rodeada por una oscuridad que se vuelve cada vez más profunda”, relató.

Su nueva vida y el documental de Netflix

Tras dos años marcados por escándalos, pérdidas económicas y conflictos personales, Ferragni intenta reconstruir su vida y su imagen pública. Después de una breve relación con Giovanni Tronchetti Provera, heredero de la familia vinculada a Pirelli, inició un nuevo romance con el colombiano José Hernández.

Pero su principal apuesta para esta nueva etapa parece estar en recuperar el control de su propio relato. En ese sentido, “Chiara Ferragni: De frente”, que se estrenó ayer en Netflix, busca mostrar una faceta diferente de la empresaria, alejada de las imágenes cuidadosamente producidas que durante años alimentaron su popularidad.

El documental, dirigido por Leandro Manuel Emede y producido por Endemol Shine Italy, recorre su ascenso desde una pequeña ciudad italiana hasta convertirse en una marca global, pero pone especial atención en los acontecimientos que hicieron tambalear su imperio.

“No volveré a ser la de antes”, aseguró al reflexionar sobre las consecuencias de los escándalos.