Dick Wolf logró una impronta televisiva que muchos admiran y también envidian: crear series de largas temporadas que resuenan en el público y los sumergen en un universo en la ficción relata mucho de lo que la realidad no llega a mostrar. Este es el caso de “Chicago Fire”, la producción que este mes estrenó en Universal+ su temporada 15 y celebró además 300 episodios, un logro que muy pocos llegan a alcanzar.

Tras el estreno y con los fans queriendo saber qué pasó con sus héroes favoritos tras un final caótico con la explosión en el Cuartel 51, EL DIA habló con David Eigenberg, histórico de la serie, quien le da vida al experimentado bombero Christopher Herrmann.

“Hermann sigue envejeciendo; cada vez tiene más experiencia y es menos tolerante con las tonterías. Se ha vuelto un poco cascarrabias y, a veces, deja claro a los demás lo que él considera —o siente— que es la verdad, la verdadera forma de vivir”, reconoce el actor, recordado por encarnar a Steve, otro longevo personaje de “Sex and the city” y “And just like that”.

Sin meterse en spoilers de la serie, Eigenberg decidió centrarse en la “familia” de “Chicago Fire” que integra y de alguna manera lidera. “Existe entre nosotros una conexión, un cariño, una comprensión y un aprecio mutuo realmente profundos. Y no lo digo por decir; no afirmo esto de todas las series en las que he trabajado. He colaborado con gente maravillosa, pero en esta serie hay un vínculo profundo que trasciende la pantalla”, detalla.

En este sentido, el actor habla sobre los rodajes, que muchas veces suelen ser complicados y extensos por las escenas de riesgo que tienen que grabar. “Nadie nunca es cruel con los demás durante el rodaje. Si, por ejemplo, alguien tira una taza de café en una escena, nadie reacciona diciendo: ‘¡Genial, ahora tenemos que esperar diez minutos!’. No hacemos ese tipo de cosas; nos cuidamos unos a otros, nos apoyamos. Si a alguien se le olvida una frase, lo ayudamos a retomar el hilo. Tenemos paciencia y comprensión; es parte de la condición humana. Creo que la serie refleja muy bien esto a través de los personajes: personas que, como los equipos de primera respuesta, se enfrentan a situaciones que ningún ser humano debería tener que presenciar”.

EL ALMA Y CORAZÓN DE “CHICAGO FIRE”

Para Eigenberg, el trabajo real que hacen las personas que desafían fuegos extremos y ayudan a otros en situaciones límites es una tarea que merece reconocerse, y poder mostrar parte de lo que tienen que vivir en una serie como “Chicago Fire” es un honor para él como artista. “Los equipos de primera respuesta reales tienen que procesar situaciones límites, y para nosotros es un privilegio abordar estas situaciones y acciones; las respetamos profundamente”, destaca.

Esto no sólo se ve reflejado en el compromiso de cada actor con la serie, sino también en cómo se siguen desarrollando las historias que muestran este arduo trabajo, manteniendo el interés de los fans: “Estamos en la temporada 15 y hay nuevos terrenos que explorar. Creo que nos estamos adentrando en conflictos inéditos, lo cual aporta profundidad y versatilidad tanto a la serie como al guion. Tenemos nuevas incorporaciones y están sucediendo cosas distintas; hay cambios, algunos de ellos muy difíciles tanto para nosotros, como miembros del reparto, como para nuestros personajes en la historia” cuenta el actor.

Y ahí, para David, donde radica el “corazón” de “Chicago Fire”. “La serie aborda temas como la conexión, la comprensión, el dolor y el amor; creo que eso es precisamente lo que engancha al público, porque todos queremos saber sobre el amor. Además, vivimos una época oscura; el mundo entero está sumido en la agitación. Creo que todos buscamos algo de esperanza, ánimo, empatía y compasión hacia los demás, en lugar de caer en los reproches o en reaccionar de forma agresiva ante los errores”, afirma.

LA FAMILIA DE CHICAGO

Algo que David Eigenberg no quiso pasar por alto, es la “familia” que logró formarse con todo el equipo que hace posible la serie. Tanto a la hora de trabajar como en los momentos en que comparten en la vida real, la unión sigue siendo el eje central.

“Cada día surgen momentos de risas intensas; ha habido tantos que es imposible recordarlos todos. A lo largo de estos años, hemos vivido en la vida real el nacimiento de muchos hijos, así como el fallecimiento de amigos y de nuestros padres, ya que a medida que hemos ido cumpliendo años, muchos de nosotros hemos perdido a nuestros progenitores. Tenemos una especie de ‘club de huérfanos mayores de 60 años’ para quienes hemos perdido a nuestros padres. Es más bien una broma, pero ayuda a alivianar las cosas; es algo parecido a lo que ocurre entre los bomberos: hay que encontrar la alegría y el humor incluso en la pérdida. Creo que el programa refleja eso muy bien”, relata, dando un vistazo a la intimidad de todo el equipo.

“En el programa, todos se desviven por los demás de una forma muy auténtica. Hemos forjado ese vínculo y nos reunimos con frecuencia”, agrega David, quien con el pasar de los años siente que hay un poco de Herrmann, su personaje, en él y que muchas veces adopta un rol “paternal” con sus compañeros.