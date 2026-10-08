Chloé Bello acusó de maltrato a Matías Martin: el conductor realizó su descargo 

Chloé Bello aseguró que se sintió maltratada durante una entrevista con Matías Martin. A través de sus historias de Instagram, cuestionó el trato que recibió en Todo Pasa, y sostuvo que intentaron ridiculizarla.

“Después de no aceptar una invitación personal de esta persona, durante mi participación como invitada en su programa, al que fui con la mejor predisposición y con la intención de pasarla bien, como corresponde, allí fui objeto de constantes comentarios y provocaciones disfrazadas de humor, que sentí como un intento deliberado de dejarme mal parada”, escribió

Vale destacar que, en ese sentido, criticó que la situación se produjera después de haber rechazado, según su relato, una invitación personal del conductor. Además, apuntó contra otros integrantes del programa radial aunque no mencionó a ninguno.

“Una situación donde el resentimiento personal se disfraza de humor y se utiliza un espacio profesional para ejercer una forma de humillación, particularmente cuando esa conducta vuelve a recaer sobre una mujer. Y más triste aún cuando viene de la mano de un periodista, al que alguna vez admiré”, expresó.

También aseguró que decidió hablar porque considera que este tipo de situaciones no deberían naturalizarse. “Por suerte, tengo la capacidad de mantener la calma y responder con educación incluso frente a situaciones incómodas. Pero eso no significa que no las registre”, escribió.

Y agregó: “Me solidarizo con tantas mujeres que antes contaron historias similares y a las que quizás no comprendí del todo. Porque objetivizarnos, ridiculizarnos o intentar descalificarnos por ser mujeres también es violencia. Y no debería seguir siendo normal en esta era ni en ninguna más”.

Entonces. después de que las publicaciones de Chloé Bello tomaran estado público, Matías Martin fue consultado cuando salía de la radio y aseguró que no interpreta de la misma manera lo ocurrido.

“Para mí no es así. Somos amigos, nos llevamos bien. La pasó genial, nos dejamos mensajes”, sostuvo. Además, según su percepción, ella se había retirado conforme con el encuentro: “Hablamos bastante antes de venir. Somos amigos, nos conocemos. Tenemos buena onda, me agradeció y no volví a hablar”.

Ante la consulta sobre los comentarios que se hicieron durante el programa, recordó: “Creo que en un momento Emilse Pizarro le dijo contá menos, para que no se exponga y con buena onda, con cariño. Siempre con lo mejor, para mí, yo lo viví así”.

Asimismo, insistió en que tiene una buena relación con Chloé y negó haber intentado otra cosa. “Es una persona que conozco y a la que le hice una nota maravillosa, histórica, porque le habían hecho muchas notas y por ahí tenía mucho hate por Gustavo Cerati y eso. Y después esa nota recibió amor y todos entendieron su historia. Y creo que eso por ahí nos acercó”, explicó.

Y remarcó: “Nos conocemos, somos amigos, comimos con amigos. Salimos varias veces con más gente. No fue una invitación de levante”.

Vale recordar que, la referencia al líder de Soda Stereo, con quien la modelo mantuvo una relación en 2010 y, tras el ACV que sufrió el músico en Caracas, quedó en el centro de numerosas críticas y versiones sobre su vínculo.

Años después, Chloé cuestionó públicamente el lugar que ocupó en esos trascendidos y aseguró que había sido señalada injustamente como responsable de distintos aspectos de la vida personal del artista.