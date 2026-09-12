¡Chocolate por la noticia!

Leti, vos que amás a Nico Vázquez, ¿me explicas cómo forma parte de un programa tan sádico?

¿De qué hablás, Zule? ¡Ni idea!

¿No viste “Popstars” en Telefe?

No, ¿por?

Están en plena selección de chicas. Se presentaron miles. La fantasía de la fama inmediata las tentó, aunque admito que algunas no cantan, aúllan.

¿Y entonces?

Resulta que a las que quedan afuera, se lo comunican de la peor manera posible, con la peor de las ondas, diría Marcela Tinayre.

¿Cómo lo hacen?

Uno de los jueces viaja al domicilio de la expulsada, aunque sea lejos, en otra provincia, le pide a familiares y amigos que lo esperen con una picadita, y –sin filtro– le dice a la echada que no quedó, sin filtro, mientras filman toda la escena.

¡No te puedo creer!

Creéme porque es la pura verdad. Imagináte la cara de los presentes.

¿Pero qué tiene que ver Nico? Él no es el portador de la mala noticia.

Ya lo sé, pero es el conductor del programa, la cara visible del formato.

¿Y por qué no se lo comunican por mail o por WhatsApp a las eliminadas?

Por el morbo. Por malvados. Por tóxicos. Para dejar constancia del episodio traumático.

¡Mirá vos! Y eso que a Telefe lo llaman “el canal de la familia”.

Sí, claro. De la familia disfuncional. Entre “Popstars” y “GH Generación Chatarra”, Telefe es, hoy por hoy, el máximo exponente de la telebasura.

Mañana se define quién gana “GH”, ¿no?

Gane quien gane, yo estoy convencida que ésa es decisión de la producción, no del voto de la gente. Todo trucho.

El programa en sí es deplorable, pero esta edición fue sin duda la peor de toda la historia. Los participantes entraban, salían y volvían a la Casa como si nada. Se pasaron las reglas del formato ya saben por dónde. Una anarquía total. Un dalequeva.

¡Ni hablar de la mugre y el tufo! Van a tener que demolerla antes de arrancar otro ciclo.

¿Habrá otro?

¡Seguro! ¿Y quién te dice que no vuelva el ortiva de Rial a conducirlo?

Jorgito le tiró con munición gruesa al devaluado Tinelli, ¿vieron? Menos bonito, de todo. Lo trató de “traicionero”.

¡Chocolate por la noticia! En la forrándula todos lo son. Cero códigos. Hoy se aman, mañana se apuñalan por la espalda.

Los programas de chismes –mal llamados “de espectáculos”– son absolutamente endogámicos y autorreferenciales. Sólo se bajan la caña entre sí. Todos los panelistas se aborrecen.

¿Y por qué los miramos?

Porque somos “voyeuristas”. Nos interesa más la vida ajena que la propia.

Habrá que comprarse una vida, entonces.

En una de ésas, el Pato Donald Trump te regala una. Mirá esta noticia: “El presidente de Estados Unidos prometió entregar 5.000 dólares a cada adulto estadounidense si su partido mantiene el control del Congreso tras las elecciones de término medio, el próximo tres de noviembre.”

¡No te puedo creer! ¿Una coima masiva?

Y, sí. Por la plata baila el mono. El yosapa anaranjado compra voluntades, literalmente.

Pero podés agarrar los verdes y votar a la competencia.

La viveza criolla es patrimonio argento, Zulma. Los gringos carecen de esa picardía.

Chicas, ¿sabían que hoy es el Día Internacional del Chocolate? Les traje un bombón de licor para cada una. ¡Chin, chin!