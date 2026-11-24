Martita Fort quedó en el centro de las versiones de romance con Pablo Migliore, su compañero de MasterChef Celebrity, después de que se viralizara un video en el que se los ve muy cerca durante una salida nocturna en Tropitango, en General Pacheco. Sin embargo, la hija de Ricardo Fort salió a desmentir las especulaciones con una respuesta cargada de ironía.

“Solo porque sea alto, morocho, tatuado no significa que sea mi chongo”, escribió en redes sociales al comentar la publicación que difundía las imágenes. Además, aclaró que se trató de una salida grupal: “Es un cago de risa y compartimos con todos mis compañeros de MasterChef esa noche también, muy lindo grupo”.

El video, difundido por el periodista Fede Flowers, muestra a ambos abrazados y riéndose durante el show de Mala Fama. La escena despertó comentarios en redes, aunque no fue el único detalle que alimentó las versiones.

En las imágenes también se observa a Migliore haciendo un gesto con su alianza, como si intentara sacársela. El exarquero está casado desde hace 18 años con Natalia Brucki y hasta el momento no hizo declaraciones sobre ese movimiento.

La salida de los participantes de MasterChef Celebrity

La reunión comenzó en la quinta que Luck Ra tiene en San Isidro. Allí, un vecino se acercó para pedirles que bajaran la música y Edith Hermida y Luciana Geuna salieron a conversar con él.

La fiesta continuó luego en Tropitango, donde el grupo fue a ver el show de Mala Fama. Entre los participantes que estuvieron presentes también se encontraban Julieta Poggio, la China Ansa y Mike Amigorena, entre otros.

La repercusión llegó pocos días después de que Martita confirmara su separación de Juan Manuel Ramírez, con quien había oficializado su relación el 11 de septiembre. “No sigo más en pareja. Mi vida y exposición es mucha información para inseguros”, había escrito en sus historias de Instagram.

De esta manera, la hija del empresario volvió a quedar en el centro de las versiones sobre su vida sentimental, aunque se encargó de descartar cualquier romance con Migliore.